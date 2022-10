Unai Emery abandona el Villarreal y ficha por el Aston Villa

El Aston Villa confirmó este martes la contratación de Unai Emery como nuevo técnico a partir del 1 de noviembre. Emery, hasta ahora técnico del Villarreal, sustituirá a Steven Gerrard al frente de los Villanos, después de una etapa decepcionante del entrenador inglés, que en 40 partidos desde que llegó apenas ha podido lograr 13 victorias.

“Aston Villa is delighted to announce the appointment of Unai Emery as the club's new Head Coach. ��“