España y Estados Unidos se ven las caras este martes 11 de octubre a las 20.30 horas en el estadio El Sadar. El partido amistosos podrás disfrutarlo tanto en RTVE Play como en el canal de TVE, Teledeporte. Por primera vez en su historia, la selección española femenina jugará sobre el verde del Osasuna.

Las 23 jugadoras seleccionadas por Jorge Vilda se enfrentan en este encuentro preparatorio para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda de 2023 al conjunto capitaneado por Megan Rapinoe, la balón de oro del 2019.

¿Te lo vas a perder? ¡Síguelo a través de la plataforma on demand!

España - Estados Unidos, en RTVE Play

La selección española busca su primera victoria ante Estados Unidos. En los tres últimos partidos que han jugado contra las estadounidenses firmaron tres derrotas. La última fue el 8 de marzo de 2020, justamente en la Copa SheBelieves, donde las locales firmaron una victoria por un 0-1 frente a España.

01.30 min Ivana: "Hemos sido superiores a Suecia"

En el 2019, se enfrentaron en dos ocasiones: una a principios de año y otra en los octavos de final de la Copa del Mundo 2019 celebrada en París. Las nuestras repitieron resultado de la copa americana pero en el Mundial, a pesar de la derrota, lograron encajarles un gol en el minuto 9, obra de Jenni Hermoso.

El nuevo encuentro, desde Pamplona, podrás verlo aquí este 11 de octubre a las 20.30 horas y que podrá seguirse en directo en RTVE Play y Teledeporte, con la narración de Alicia Arévalo.

Vuelve a ver el España - Suecia, en RTVE Play

El pasado 7 de octubre, la selección femenina recibió en el estadio El Arcángel a Suecia. Las locales lograron un empate ante las suecas gracias al tanto de Marta Cardona a tan solo ocho minutos del final del partido.

A los 15 minutos del encuentro, Blomqvist, adelantó a las visitantes. La jugadora del Milán Kosovare Asllani visualizó a su compañera en el punto de penalti completamente sola y la futbolista no perdió la oportunidad ante la salida de Misa. SI te has perdido el partido, puedes visualizarlo en la plataforma on demand.