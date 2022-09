El seleccionador nacional, Jorge Vilda, ha dado a conocer la convocatoria para los encuentros amistosos que disputará España en esta segunda ventana de la temporada. Serán los primeros duelos amistosos de preparación para el próximo Mundial de Australia y Nueva Zelanda, que se disputará el verano de 2023.

Vida deja fuera a las 15 futbolistas

El técnico madrileño ha cumplido con todos los pronósticos dejando fuera a las 15 jugadoras que emitieron el comunicado a la RFEF, además de Irene Paredes, primera capitana, y Jenni Hermoso. Las futbolistas que han pedido a la federación no ser convocadas hasta que se disipen las dudas en torno a la figura de Vilda, no han sido convocadas y no tendrán la necesidad de renunciar a la llamada del seleccionador.

Lola Gallardo, Sandra Paños, Mapi León, Leila Ouahabi, Andrea Pereira, Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Mariona Caldentey, Claudia Pina, Lucía García, Ona Batlle, Laia Aleixandri, Amaiur Sarriegi, Nerea Eizagirre y Ainhoa Vicente son las jugadoras que se encuentran en esta dura situación siendo seis de ellas titulares de manera indiscutible (Paños, Mapi, Aitana, Guijarro, Mariona y Batlle).

Las dudas siguen sobrevolando a la selección femenina y veremos si finalmente acuden a la cita mundialista el próximo verano de 2023.