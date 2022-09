Vilda: "Hago un llamamiento a todas las jugadoras que he entrenado y digan si les he faltado al respeto"

Jorge Vilda, entrenador de la selección femenina, ha aclarado en una especie de monólogo todo lo que está sucediendo en torno a las 15 jugadoras que han renunciado a vestir la camiseta de España. "No le deseo a nadie por lo que estoy pasando estos días", señala el técnico madrileño. "Quiero hacer un llamamiento a todas las jugadoras que he entrenado a lo largo de mi carrera para que salga y diga si no ha habido respeto o alguna tacha para mi comportamiento con ellas". "Se ha lanzado la piedra y se ha escondido la mano". Vilda también ha ensalzado su trabajo en la selección. "Vestir la camiseta de España es el máximo orgullo posible y hemos trabajado con la mayor profesionalidad posible". Además, ha finalizado con un claro mensaje. "Máximo respeto por esas 15 jugadoras y espero que no haya presiones", finalizó.