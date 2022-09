Este fin de semana vuelve LaLiga. Lo hace con la disputa de la jornada 7 y después de 10 días sin competición por el parón de selecciones. El primero de este curso y el último antes de que el torneo doméstico vuelva a parar por la disputa del Mundial de Catar.

Así, y hasta que el 14 de noviembre, a los equipos les espera una maratón de partidos con encuentros no solo los fines de semana sino también dos jornadas intersemanales. Una maratón que se acrecienta en el caso de Madrid, Barcelona, Atlético, Sevilla, Betis, Real Sociedad y Villarreal. Es decir, los clasificados para competiciones europeas que, de aquí hasta el inicio del Mundial, van a disputar 12 partidos en apenas seis semanas.

Y algunos de ellos lo harán afectados por el 'virus FIFA' que ha dejado tocados a algunos jugadores importantes en esta cita con las selecciones.

Aun así, el técnico azulgrana tendrá que pensar, y mucho, que once sacar este sábado frente al Mallorca ya que a las bajas del 'virus FIFA' se une la lesión en el sóleo de Héctor Bellerín.

Modric, ‘tocado’ en el Real Madrid

Otro equipo afectado por el ‘virus FIFA’ es el Real Madrid. En este caso, de los 15 jugadores blancos que fueron con sus selecciones solo Luka Modric ha vuelto con molestias de su concentración con Croacia.

El centrocampista blanco sufre unas molestias musculares por lo que es baja segura para el partido de este domingo frente a Osasuna. También es muy probable que se pierda el duelo Champions frente al Shakhtar, pero, con una baja estimada en unos 10 días, llegaría sin problemas para el Clásico del 16 de octubre.

00.29 min Benzema vuelve y apunta a Osasuna

La buena noticia para los de Ancelotti es la recuperación de Karim Benzema. Después de tres semanas de baja, el delantero francés se incorporó este miércoles a los entrenamientos y está "deseando jugar".

Karim se ha tomado estas semanas como "una pretemporada" donde "ha hecho mucho trabajo físico". "Llegué un poquito tarde de las vacaciones y no tuve mucho tiempo para hacer una buena pretemporada. Por eso la he hecho ahora y me siento muy bien", comentó.