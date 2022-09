Iago Herrerín se incorpora a la plantilla del Valencia

El Barça ha fichado a Héctor Bellerín, que jugó la pasada temporada en el Betis, pero que tenía contrato con el Arsenal. El jugador firma por una sola temporada con una cláusula de rescisión de 50 millones de euros, según el propio club de destino.

Además, según numerosos medios, el club tiene cerrado un acuerdo con Marcos Alonso, que hasta ahora jugaba en el Chelsea. No obstante, La Liga no ha inscrito por ahora al club, aunque todavía podrá hacerlo si llega en la condición agente libre, según han dicho fuentes del organismo. El internacional, de 31 años, tenía contrato con el club londinense hasta 2023.

De otro lado, el FC Barcelona ha dado salida a tres jugadores.

Sergiño Dest ha sido cedido al AC Milan en una operación en la que se establece también una opción de compra.

Aunque el Barcelona no ha hecho públicas las cantidades, esa opción está en torno a los 20 millones de euros, casi lo mismo que le costó cuando lo fichó, informa Efe.

El club azulgrana ha informado también de que el delantero Abde Ezzalzouli ha renovado su contrato hasta el 30 de junio de 2026, con una cláusula de rescisión de 200 millones de euros, y posteriormente ha sido cedido a Osasuna para la próxima temporada sin opción de compra.

Además, la entidad ha llegado a una acuerdo con Martin Braithwaite para rescindir su contrato. El delantero danés se quedará en la ciudad condal, pero en el Espanyol, con quien se ha comprometido para las próximas tres temporadas.

Por su parte, Memphis Depay ha confirmado en redes sociales que ha decidido quedarse.

“I have decided to stay at Barça !

Fully committed to contribute to the club's sporting success. ��❤️ #ViscaBarca“