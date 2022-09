El técnico de la selección española, Luis Enrique , ha calificado de "final" el partido de este martes contra contra Portugal de cierre de la fase de grupos de la UEFA Nations League.

El seleccionador ha atendido a TVE antes de la rueda de prensa previa al partido. "Es cierto que hemos perdido una gran oportunidad contra Suiza en el partido anterior, pero estamos en el final y así nos lo vamos a tomar, como si fueran unos cuartos de final del próximo Mundial en casa de Portugal. Nos gustan los retos", ha declarado.

Ha repetido esa idea en la comparecencia previa al partido, que se disputará en el Municipal de Braga. España entrena en los campos anexos debido al estado del terreno de juego, que ha despertado algo de polémica.

01.13 min El estadio de Braga acoge el decisivo Portugal - España con un césped en mal estado

"Ayer nos dijeron que no podíamos pisar las áreas, entonces hemos pensado que como Portugal no entrena pues tampoco tienen mucho sentido que entremos nosotros. Nos facilitan otro campo a 500 metros, en principio me parece que está bastante bien", ha dicho sobre el césped.

La idea de la final la ha repetido Luis Enrique ante el resto de medios de manera insistente. Un mensaje que a buen seguro habrá calado entre los jugadores. El asturiano ha rectificado, eso sí, el mensaje del partido anterior sobre las imprecisiones ante Suiza: "Lo analizamos de manera muy detallada y no fue tan mala primera parte, mensaje equivocado, y fuimos imprecisos pero no de manera tan general y sí que tengo que destacar el papel defensivo de Suiza".

03.51 min UEFA Nations League | Luis Enrique: "No he visto la precisión de esta semana"

Posteriormente ha añdido que esa imprecisión fue "en los 16 metritos finales, donde podíamos generarle al rival ocasiones de gol. En la primera parte solo recuerdo una. Superamos la presión muchas veces, pero Suiza tiene un nivel físico superior al de la mayoría de selecciones y cada vez que llegábamos a su área había ocho jugadores".

En cuanto a los saques de esquina, que era otro de los fallos señalados en ese partido, el asturiano ha reconocido no saber cómo se defienden al cien por cien seguro: "Después de 15 años como jugador y diez como entrenador no lo sé. Recuerdo una racha como entrenador en un club en la que se convirtió en una obsesión. Entrenábamos cada día y fue desastroso, seguíamos encajando goles".

"Hago una pequeña reflexión: el fútbol ha cambiado en cuanto a la exigencia de los partidos y está todo muy igualado. Ya podéis ver los resultados y nosotros estamos en una situación de cambio generacional. Había siete jugadores de la sub-21 en nuestra selección que podrían ir al Mundial este próximo mes de noviembre. No es una excusa, son reflexiones que hago para hacer saber que estamos en una idea de crecer, aceptamos la responsabilidad", ha explicado.

No obstante, al momento se ha querido desdecir al ser repreguntado: "Me arrepiento de haber dicho lo de la sub-21. Era un dato que deberíais tener vosotros. Me da igual la edad y creo que lo he demostrado. No lo tenía que haber dicho lo podéis borrar, rebobinamos y empezamos la rueda de prensa", ha rectificado para decir luego de modo irónico que el trabajo de periodista es "más fácil" que el de seleccionador.

Era una rectificación al ser cuestionado por la falta de veteranía de la defensa y también de contundencia: "Creo que la línea más potente que tengo es la defensa. Aquí defiende todo el equipo desde los puntas. No es que los delanteros se queden allí fumando su cigarrito y esperando. Aquí ataca Unai Simón el primero, con lo cual creo sin ninguna duda que la línea más fuerte que tengo es, muy a diferencia de lo que pensáis vosotros, la línea defensiva".

00.32 min España, contra el césped y Cristiano Ronaldo en Portugal

En cuanto al partido contra Portugal, Luis Enrique ha anunciado que habrá cambios, pero a su manera: "Vine al primer partido pensando una cosa, luego viendo los entrenamientos empecé a cambiar, luego me convencí de otra y al final hice lo que yo pensaba, que era sacar el mejor equipo. Ahora preparo el equipo para jugar una final y voy a sacar el equipo que yo considero mejor".

"Eso significa que habrá muchos cambios, eso es lo que tenéis que trabajar vosotros. Hacéis un poco de entrenadores y ya veréis que es más difícil entre comillas que ser el periodista", ahí es donde lo ha dicho.

Acerca del rival, el seleccionador ha destacado que tienen "individualidades superiores a muchas selecciones". "No tengo ninguna duda de que vamos a competir. Tenemos tres precedentes recientes y creo que hicimos tres buenos partidos. Creo que va a seguir la misma línea, ellos no necesitan generar tantas ocasiones como nosotros para hacer gol, pero vamos a intentar llevar el partido a nuestro terreno", ha añadido.