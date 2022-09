La Liga de Fútbol Profesional hace el primer parón de selecciones de la temporada. Desde este 24 de septiembre, volveremos a vibrar con La Roja, que busca colarse en la Final Four con la disputa de las dos últimas jornadas de la UEFA Nations League, y que servirán como preparatorios para el Mundial de Qatar que dará comienzo el próximo 20 noviembre.

Tras la derrota ante los suizos, en su segundo partido, España se enfreta a Portugal, un encuentro que podrás seguir en directo en RTVE Play y La 1. ¡Te contamos cómo y a qué hora verlo en la plataforma!

La derrota ante Suiza

El sábado 24 de septiembre, la selección española volvía a la competición de la UEFA Nations League. Se enfrentaba por segunda vez a la selección suiza. Los de Murat Yakin se impusieron en el estadio de La Romareda a la Roja por un marcador de 1 a 2. Manuel Akanji se adelantaba a favor de Suiza en el minuto 21', para firmar en el descanso el 0-1.

A la vuelta del tiempo de descanso Jordi Alba daba un pequeño aliciente al conjunto nacional para buscar la victoria. Pero tres minutos más tarde, Breel Embolo haría el segundo gol para los suizos y España no pudo darle la vuelta al luminoso. SI te has perdido el partido, puedes visualizarlo en la plataforma on demand.

@@MEDIA[6699413]