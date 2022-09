El seleccionador de España, Luis Enrique, ha analizado la derrota ante Suiza en la quinta jornada de la UEFA Nations League: "El rival ha presionado muy bien, estaban muy fuertes y nos han impedido hacer nuestro juego. Además, hemos estado muy imprecisos no, lo siguiente. No he visto la misma precisión que en los entrenamientos de la semana", ha dicho a TVE.

Preguntado por los fallos defensivos al encajar los goles en dos córners ha calificado de "topicazo" el análisis. "Nos han sacado muchos córners, no es habitual. Claro que hay que trabajar".