Aunque la selección finlandesa no disputó la Eurocopa 2017 y su mejor actuación haya sido semifinales en 2005, las nórdicas han completado una fase previa memorable superando a selecciones como Portugal o Escocia.

“The #Finnish women's soccer team ���� secured a place in the 2022 European Championship, with a 1-0 win over Portugal in #Helsinki on a last-minute goal by @LindaSallstrom. @HelmaritFI ⚽️ @UEFAWomensEURO #WEURO2022 https://t.co/NxSJsa3sVi“