Si hay alguien de peso para valorar el histórico paso que ha dado la RFEF al igualar porcentualmente las primas y los derechos de imagen de la selección española de fútbol respecto a la masculina es la líder del equipo dirigido por Jorge Vilda: Alexia Putellas.

La actual Balón de Oro ha analizado en el Telediario de TVE el ambiente ilusionante que se vive en la concentración, de cara a la próxima Eurocopa de Inglaterra 2022 y de cara al futuro del fútbol en España.

"Siempre hay que ser consciente de los avances que estamos teniendo y hay que tener esa visión de adónde queremos llegar. Esto es el incio de un largo camino que queremos recorrer. El futuro del fútbol femenino en España es ilusionante", ha afirmado.



Putellas es cauta cuando se le pregunta por las posibilidades de la selección hispana en la próxima Euro: "Vamos a darlo todo, pero esto es una martón. Hay otras tantas selecciones que van con la misma idea. Hay ocho selecciones que pueden ganar. Una vez allí, en Inglaterra, veremos qué pasa", ha explicado.

La jugadora del FC Barcelona ha indicado que el ambiente en la concentración es bueno, aunque la baja de Jenni Hermoso es algo que no esperaban: "Estamos en la puesta a punto. El primer día se notaba la ilusión".

"La lesión de Jeni es un palo muy duro. Su talento no lo hay en todo el mundo. Es una de las capitanas, que conoce cómo se desarrollan este tipo de torneo y su ausencia es muy sensible", añadió.

Para concluir, Putellas ha asegurado que no piensa en otra cosa que no sea el reto de la Eurocopa. "No pienso en el Balón de Oro, pongo todos mis esfuerzos en esta concentración", concluyó.