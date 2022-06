El técnico de la selección española masculina de fútbol, Luis Enrique, ha defendido a Eric García de manera tajante: "Me parece un jugador espectacular y mientras sea seleccionador va a seguir viniendo". Así de rotundo se ha mostrado en la previa del partido contra Suiza, tercera jornada la UEFA Nations League.

"¿Qué puedo decir que no genere polémica? Si eres jugador de fútbol profesional tienes que estar para todo. Sé que hay jugadores que ponen 'cachondos' a periodistas y aficionados. Hay errores que gustan a determinados sectores. Eric es un jugador espectacular y mientras yo sea seleccionador va a seguir viniendo", ha dicho en rueda de prensa.

En ese sentido, ha añadido el asturiano: "A cada uno le toca su papel. El mío y el de Eric ya lo sé. Si hubiera dos o tres jugadores mejores, no vendría. Pero como no los veo, adelante con los míos". Luego no ha querido insistir sobre el tema al volver a ser preguntado: "Ya me he metido en un charquito hasta la rodilla".

Posteriormente, aprovechando otra pregunta sobre la presión de los delanteros, ha vuelto a respaldar al central barcelonista: "Para mí es el partido que peor han presionado los delanteros. Todo el mundo le echa la culpa a Eric. Es verdad que hay algún desajuste en la defensa, pero la presión arriba falló".

"Si no presionamos bien arriba, la defensa se resiente, porque quizá individualmente no defendemos bien los duelos, pero colectivamente sí", ha terminado reconociendo. Asimismo, puestos a reconcer, también que los dos primeros resultados "no han sido los esperados".

De esa forma, "necesitamos ganar el partido ante Suiza para tener opciones de estar en la Final Four. De cara a la alienación ni yo mismo sé lo que voy a hacer. Tengo una idea general, pero suelo cambiar después del último entreno".

El seleccionador ha vuelto a defender el análisis en frío de los partidos, y respecto al jugado en Praga contra República Checa ha asegurado: "Me reafirmo en que fue un partido complicado, pero la selección hizo más que el rival para ganar el partido. No nos quejamos, pero hay una serie de parámetros que intentamos cumplir y esas premisas se van cumpliendo. Estoy contento de lo que vi, pero no del resultado".

Respecto al rival, Luis Enrique ha dicho que le gusta: "Me gustaba con -Vladimir- Petkovic y me gusta esta suiza -con Murat Yakin-. Tiene la idea de nuestra selección de dominar los aspectos del juego".

“No he visto un atisbo de apatía o cansancio, al revés: he visto predisposición máxima“

El técnico ha vuelto a responder también a preguntas sobre el calendario para negar que sus jugadores estén desconcentrados: "No he visto un atisbo de apatía o cansancio, al revés: he visto predisposición máxima. Es un grupo muy fácil de llevar, elogiable al 1.000 por 1.000. Es una competición que, a pesar de las cosas que nos rodean, es muy bonita. Nos estimula ser la primera selección que repita Final Four".

En ese sentido, ha negado que los rumores sobre el mercado de fichajes y el futuro de algunos jugadores influya: "No sé quién acaba contrato. Si acaban en un año, esa suerte que tienen porque van a tener la sartén por el mango. En mi etapa de jugador solo estuve en esa situación una vez. Veo a la gente hiperconcentrada".

No han faltado las preguntas sobre Gavi, lo mejor de la Roja en los dos partidos precedentes: "Pedri sí que tiene un estilo parecido al de Iniesta, pero a Gavi todavía no lo conocéis, os queda mucho por ver de Gavi. Es un proyecto todavía. No veo a ningún jugador del pasado que se le pueda asimilar".

Uno de los elogios a Gavi vino tras el gol a República Checa en el 1-1: "En ese gol creo contar hasta siete jugadores en el área. Eso es muy difícil de combatir. Tenemos jugadores en esta selección muy dotados, capaces de resolver en espacios muy pequeños. Pero ni los mejores jugadores encuentran a veces las soluciones. Es una fase del juego muy difícil".

Esa misma reflexión le ha servido al seleccionador para explicar los problemas del equipo ante selecciones que se encierran muy atrás.

En cuanto al Mundial, ha matizado sus palabras sobre que iba a haber "sorpresas" en la lista definitiva: "En estos seis meses pueden aparecer porque el fútbol español es muy fluido, ojalá. Pero la selección que vaya a Catar debería salir de la lista de 45 o 50 jugadores que manejamos".

Busquets: "Estoy centrado en la selección, pero me gustan las cosas a la cara"

Aunque Luis Enrique haya dicho que vea a los jugadores más centrados en la selección que en su futuro, lo cierto es que el capitán, Sergio Busquets, ha hablado de su renovación para pedir a su club que le digan "las cosas a la cara" y no a través de los medios.

“Yo estoy siempre dispuesto a ayudar a mi club, he dado la cara siempre“

El de Badià ha aseugrado estar centrado en la selección y el partido de este jueves, pero no vive al margen de lo que se publica. Preguntado por la posibilidad de rebajarse el sueldo, ha respondido: "No nos han dicho nada, no me ha molestado nada. Es parte del juego, pero no me parece la mejor decisión hacerlo a través de la prensa. Yo estoy siempre dispuesto a ayudar a mi club, he dado la cara siempre".

"He escuchado muchas cosas, pero estoy tranquilo centrado aquí. Cuando acabe la temporada y vuelva de las vacaciones no sé lo que me dirán, pero me gustaría que me lo dijeran a mí y no enterarme por otro lado", ha emplazado al Barça.

Busquets también ha salido al paso de las críticas a Eric García para respaldarle: "Conociendo a Eric seguirá igual. Es una persona muy tranquila y lo que le importa es lo que pasa en el verstuario y en el terreno de juego. Es atento, profesional y el primero en cumplir todo. Es el proceso de estar en una selección top y un club top, siempre hay debates".

Recordando las críticas que recibió tras el primer partido del Mundial de Sudáfrica y las palabras que le dedicó Vicente del Bosque, "siempre le he estado agradecido por todo, no solo por esas palabras. Fue quien me hizo debutar y me dio la confianza. Me ayudó a separar lo justo de lo injusto".

“Conozco a Rubiales desde hace más tiempo y sé cómo es como persona, no tiene que dar ninguna explicación“

En el capítulo de respaldos, el capitán de la Roja también ha tenido espacio para el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, acerca de las últimas filtraciones sobre las primas: "No nos afectan porque aquí venimos a jugar y a entrenar. Conozco a Rubiales desde hace más tiempo y sé cómo es como persona, no tiene que dar ninguna explicación, la dan los comunicados de la Federación".

"Me han dicho que me echabais de menos", ha bromeado al ser preguntado por su presencia, que había levantado muchas especulaciones. Se esperaba alguna declaración potente, y el 'recado' a su club no ha tenido desperdicio. Como tampoco las críticas al calendario: "Con la pandemia se ha juntado todo y parece que hay más partidos. Al final son muchos, quieren hacer más competiciones, mundiales con más equipos... nos gustaría que todo fuera como antes, un calendario con responsabilidad por parte de todos y no solo de un organismo o tres personas".

Más distentido, Busquets ha comparado cómo llega esta selección al Mundial, comparado con las otras tres de las que ha formado parte: "Es un grupo bastante joven, pero en este corto tiempo hemos tenido experiencias importantes, en la Eurocopa y la Nations League. Nos hemos enfrentado a selecciones favoritas para el Mundial y hemos sido un equipo sólido. Las anteriores quizá tenían más calidad individual, pero éramos un equipo menos sólido".