El delantero del Real Madrid Marco Asensio, concentrado con la selección española masculina de fútbol, vive con preocupación lógica su futuro en el conjunto blanco. El balear quiere "continuidad toda una temporada, no solo parte", pero hablará pasada la ventana con la Roja.

España ha entrenado este martes por la mañana en Ginebra, donde el jueves se enfrenta a Suiza en la tercera jornada de la UEFA Nations League. El combinado nacional aún no conoce la victoria en esta fase de grupos y se mide al colista.

Asensio dice estar "centrado en la selección" y emplaza a hablar sobre su futuro pasada la concentración, pero al mismo tiempo ha dejado caer sus intenciones al club blanco.

"La regularidad es algo que estoy buscando, me lo habéis podido escuchar ultimamente, es algo que quiero en los próximos años. Este año la he tenido durante un tramo de la temporada en el Madrid, pero lo quiero durante toda la temporada", ha sentenciado el mallorquín.

Marco Asensio: "No quiero quedarme así, sin continuidad. Ya veremos en el futuro"

No es la primera vez que se expresa de esa manera, puesto que ya días atrás en una entrevista para TVE mostró sus inquietudes sobre su futuro en el Madrid.

Acerca de si esa regularidad es posible en su actual equipo, "la respuesta es sí", ha dicho. Además, no ha descartado cumplir el año que le queda de contrato y marcharse libre al finalizar la temporada.

Preguntado por si la disputa del Mundial en noviembre, y tener esa regularidad, influirá en su decisión ha respondido: "Todo puede influir, pero no sé si esa decisión tendrá que ver con que el seleccionador me llame o no. Ha demostrado -Luis Enrique-, que es importante lo que hagas en la selección, en el día a día, y en lo que se va a fijar es en eso".

Asensio ha negado que le moleste que salgan nombres de posibles sustitutos en el Madrid: "Los rumores forman parte del fútbol y más en el Real Madrid, al que se le asocian jugadores de gran nivel. Ya estamos acostumbrados los que jugamos ahí, es algo con lo que hay que convivir".