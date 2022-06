El técnico de la selección absoluta masculina de España, Luis Enrique, no quiere relajaciones en la UEFA Nations League. El torneo da comienzo en su tercera edición con un partido contra Portugal, este jueves 2 de junio, "a cinco o seis meses vista del Mundial", ha recordado. Por eso, y a pesar de que sus listas son "cada vez más previsibles", augura que en la lista para Catar 2022 "habrá sorpresas".

El asturiano no ha esquivado las preguntas sobre el Mundial, antes al contrario, ha querido dejar claro a sus jugadores la importancia de estos partidos de "una competición muy interesante y a cinco o seis meses vista de un Mundial, que tiene una importancia vital para los jugadores".

"Es cierto que mis listas van siendo cada vez más previsibles, es lógico", ha reconocido para añadir: "Los jugadores saben que si con alguien están abiertas las listas es conmigo. De hecho, habrá sorpresas en el Mundial. Siempre estoy abierto a jugadores que nos pueden hacer mejores".

Era parte de una respuesta sobre los líderes de la selección: "Por supuesto, los que lideran en el terreno de juego. Los capitanes, Busi, Jordi y Koke y todos los que lideran desde el rendimiento en el terreno de juego".

Previamente, en una entrevista para TVE, ha sido preguntado por Cristiano Ronaldo. "Jamás nos hemos planteado hacer ninguna cosa especial contra un jugador", ha dicho Luis Enrique.

El debate sobre las fechas del Mundial ha vuelto a estar presente. Luis Enrique insiste en no criticar las fechas, "no voy a meterme en polémicas", pero sí ha entrado en comparaciones: "En mi época de jugador llegabas a final de temporada y con las pilas agotadas, pero el estímulo lo supera. Puede que el nivel físico sea más alto, pero nadie tiene la certeza. Lo cierto es que va a ser diferente, porque desaparecen las dos semanas previas de preparación. Son circunstancias diferentes pero no las puedo calificar como adversas".

Volviendo a la Liga de Naciones, el objetivo es "intentar ganar la competición", para el seleccionador. Y para ello, España tiene que intentar ganar los cuatro partidos de esta ventana, ha asegurado. "No creo que haya un equipo del grupo A que gane todos sus partidos por la igualdad que hay, pero nuestro objetivo siempre tiene que ser el máximo".

"Esta es una competición que nos trae buenos recuerdos. Empezó como un torneo para quitar del calendario partidos amistosos, con un formato muy bonito, nos motiva y estamos encantados de jugar estos cuatro partidos", ha añadido.

Acerca del rival, ha agradecido las palabras de su homólogo Ferando Santos alabando la capacidad de recuperación de balón de España y ha añadido: "Es evidente que nos han analizado y nos conocen muy bien, ya que hemos jugado dos amistosos en fechas recientes. Portugal es una selección muy bien organizada y a nivel individual solo basta en fijarse en el dinero que generan los traspasos de sus jugadores. Es una selección de altísimo nivel, lo cual nos motiva".

En cuanto a la rivallidad, "que seamos países vecinos siempre la genera, pero en este caso es positiva y más teniendo en cuenta que tenemos proyectos futuros -la Candidatura Ibérica al Mundial 2030-. En ningún partido he visto cosas feas y espero que se vea un gran espectáculo".

Ya en el apartado de nombres propios, Luis Enrique ha hablado sobre Ansu Fati para recordar que ya ha superado su lesión y tratarán de "darle minutos. A él le vendría bien, pero son partidos oficiales y necesitamos que esén al cien por cien". Y acerca de Asensio, ha alabado su calidad técnica "que es top" y asegura haberlo visto "muy bien en los entrenamientos".

También ha elogiado al capitán, Sergio Busquets, de quien ha dicho que será él mismo quien decida cuándo poner fin a su carrera: "Lo de Busi es excepcional, se le ha criticado muchas veces de manera injusta. Es el que más minutos ha jugado (más de 4.000), le di descanso en marzo y se lo daría ahora, pero no me puedo pemitir caprichos. Es indispensable, son partidos oficiales y necesitamos la mejor versión".