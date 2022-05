Muchas son las fotografías y momentos que se quedarán para el recuerdo de la celebración de la Decimocuarta Champions League del Real Madrid.

La primera, las caras de los jugadores: demasiado buenas para unos campeones que después de vaciarse en el campo hasta la extenuación celebró como merecía la ocasión en el vestuario y en el avión. Tal vez el rostro de Toni Kroos era el que más reflejaba las pocas horas de sueño.

Lo que no sorprendió, ya en la ofrenda religiosa a la Almudena, fueron las dotes de Emilio Butragueño para oficiar el acto derrochando madridismo. Ahora que puede asegurar que las remontadas de esta edición de la Champions no le dieron "algo al corazón", puede plantearse un retiro espiritual para rebajar al mínimo las tensiones acumuladas y que lleva implícitas su cargo y su sentimiento madridista.

Del templo católico se pasó a la sede de la Comunidad de Madrid, un lugar en el que el ambiente ya tornó a festivo de manera inmediata. La presidenta Isabel Diáz Ayuso recibió a la comitiva en la misma puerta del autobús blanco, su complicidad con presidente y jugadores es palpable. De ahí que sin querer se haya encontrado una candidata idónea para levantar, quién sabe, la 15ª.

Hubo risas gracias a ese rún rún que siempre provoca el momento en el que la presidente se enfunda la camiseta del equipo al que vio ganar en París. Vinieron los discursos de agradecimientos mutuos y una foto de familia, esperaba a menos de un kilómetro el alcalde de la ciudad.

A esas alturas de la tarde la Plaza de Cibeles ya bullía y no solo por el calor que azotaba a la capital. Según el horario establecido, la comitiva pasaría del Ayuntamiento a la Cibeles a las 20:40h. No contaban con el discurso más futbolero de la tarde, el que realizó el Alcalde José Luis Martínez Almeida. Su recado a Courtois, recordando que no hay "lados malos de la historia", hizo que el héroe de Saint Denis fuera capaz de sonreír sin mover los labios.

La diosa Cibeles vio cómo llegaba su hora, por fin podía soltar la rienda de sus leones y estirar el cuello para que Marcelo le colgara al cuello una bandera y una bufanda para la corona. Era el último acto de servicio del lateral brasileño, se despedía el jugador con más títulos de la historia en el Real Madrid, ahí es nada.

El epílogo lo puso la fiesta en el césped del Bernabéu y el derroche de luz y, sobre todo, sonido en las mismas pantallas que emitieron la final de París y que casi se resquebrajan en el minuto 59' por culpa de la conexión Valverde-Vinicius.

Caras largas, como las de Jovic, Bale, Isco o Asensio (su futuro incierto puede ser el origen), y sonrisas infinitas como la de Alaba, Vini o Benzema.



La lágrimas las puso Marcelo, otra vez el brasileño fue protagonista. Sus compañeros le abrazaron en un gran gesto y su cara empapada siembra ahora la pregunta de si seguirá en activo como jugador profesional o colgará las botas.