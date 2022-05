Marcelo Viera se ha despedido del Real Madrid en una jornada inolvidable como gran protagonista en la celebración de la Decimocuarta Champions del equipo blanco tras 15 temporadas en el club y 25 títulos superando a otra leyenda como Paco Gento y lo hizo a lomos de la Diosa Cibeles.

Fue el encargado de ataviar a la diosa Cibeles con la bufanda y la bandera del club fue el brasileño Marcelo, quien vivió este domingo con especial emotividad debido a que es su última celebración como futbolista del Real Madrid y por ello se despidió con un beso de la diosa.

El lateral izquierdo expresó en repetidas ocasiones su deseo de permanecer en la disciplina del club, pero su contrato, que expira el próximo 30 de junio, no ha sido renovado y ya tras la consecución de la decimocuarta confirmó que el del Liverpool fue su último encuentro con la camiseta blanca.

Protagonista en una jornada inolvidable

Fue también el encargado de dar a Isabel Díaz Ayuso una camiseta conmemorativa de la final de la ‘Champions’, con el dorsal ‘1’ y “Díaz Ayuso” en la espalda, que la presideta de la Comunidad de Madrid no dudó ni un segundo en ponerse.

El brasileño abrió el turno de los discursos con unas palabras como primer capitán del Real Madrid y que, tras la consecución de la 14ª Liga de Campeones, confirmó que el partido en París fue el último suyo con la camiseta del conjunto blanco, por lo que recibió gritos de “¡Marcelo quédate!” al bajar del estrado.

“Tengo la satisfacción de agradecer y ofrecer las dos copas de esta temporada. Quería agradecer también a la Comunidad de Madrid, que es una ciudad maravillosa y que disfrutamos mucho de vivir en ella”, dijo.

"Es un momento muy bonito. Cuando eres primer capitán sueñas con levantar la copa y me he convertido en el único brasileño que ha levantado una Champions como capitán del Real Madrid", había afirmado tras ganar el partido en París.

"La emoción es brutal, ha sido mi último partido con el Real Madrid pero estoy muy contento. No es un día de tristeza, me voy con mucha alegría, agradecido a los fans y las noches mágicas que he vivido en el Bernabéu", añadió.

“No me siento una leyenda“

"No me siento una leyenda, soy una persona que disfruto cada momento. He tenido la suerte de ser capitán y levantar la Copa antes de mi adiós. Ya el último partido en el Bernabéu fue una mini despedida pero ahora no me puedo despedir mejor que con mi quinta Champions. He cerrado un ciclo muy bonito", sentenció