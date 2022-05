Laia Palau se retira del baloncesto profesional

La española Laia Palau ha anunciado su retirada como jugadora de baloncesto profesional a sus 42 años. Palau pone así fina a una carrera de 25 años en los que ha ganado 33 títulos y se ha colgado 12 medallas con la selección.

Laia Palau militó en el equipo valenciano del Ros Casares seis temporadas, desde el 2006 al 2012, etapa en la que ganó una Euroliga, cinco Ligas, cuatro Copas de la Reina y cuatro Supercopas de España.

"Dejo de jugar al baloncesto. No quiero utilizar la palabra retirada porque no dejo el baloncesto. Me lo miraré de otra manera", dijo la jugadora catalana en un acto celebrado en el pabellón de Fontajau, la pista del Spar Girona, club en el que ha jugado las últimas cuatro temporadas.

Tras conocerse la noticia, la Federación Española de Baloncesto la ha despedido asegurando que "no habrá otra como ella" y con un vídeo homenaje de alguna de sus mejores jugadas.

Por su parte, el presidente de la Federación, Jorge Garbajosa, ha destacado que "se retira una de las figuras más icónicas" de este deporte. "Podemos darle las gracias y el reconocimiento eterno. Laia va a tener siempre un lugar privilegiado y estoy seguro que va a seguir vinculada al baloncesto", ha agragado.