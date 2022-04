Pep Guardiola ha conseguido llegar a su segunda semifinal consecutiva de Champions League tras eliminar al Atlético de Madrid el pasado 13 de abril. El destino ha querido que el entrenador catalán vuelva a enfrentarse a un equipo español en la fase previa a la final, como ya le ocurriera hasta en tres ocasiones durante su etapa de entrenador del Bayern de Múnich: 2014, 2015 y 2016.

Primer encuentro contra el eterno rival (vs Real Madrid, 2014)

En su vuelta al Camp Nou como entrenador , el equipo bávaro perdió por 3 a 0, marcando Messi uno de sus goles más legendarios, dejando a Boateng por los suelos y picando el balón ante Neuer . El partido de vuelta se resolvió con victoria germana por 3 a 2, aunque no fue suficiente para llegar a la tan deseada final de la Champions. Al igual que la temporada anterior, el rival de Pep Guardiola consiguió el título europeo.

‘Semis’ con un toque emocional (vs Barcelona, 2015)

La ida se decantó a favor del equipo colchonero después de un gol ‘maradoniano’ de Saúl Ñíguez . En el partido de vuelta , el Bayern consiguió la victoria por 2 a 1, aunque no les valió para pasar por el valor doble de los goles fuera de casa.

Choque de estilos (vs Atlético de Madrid, 2016)

¿Por qué se le atragantan los equipos españoles en semifinales?

El equipo de Pep Guardiola no fue capaz de anotar en territorio español, algo que le penalizó claramente en las semifinales de 2015 y, sobre todo, en la de 2016.

En la temporada 19/20, Guardiola sí consiguió eliminar al Real Madrid en octavos de final, venciendo en el Bernabéu por 2 a 1 y repitiendo resultado en casa. Sin embargo, este dato en la edición actual de la Champions League es poco relevante, ya que la norma del valor doble de los goles fuera de casa se ha derogado. No obstante, para conseguir el billete a la final en París, no le valdrá con salir de su campo con un resultado favorable en el partido de ida, sino que tendrá que aprovechar cada oportunidad en el Santiago Bernabéu, y si no, que le pregunten al PSG.