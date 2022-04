La eliminación del Atlético de Madrid en cuartos de final de la Champions League, al no pasar del empate (0-0) ante el Manchester City, dejó una sensación extraña en el ambiente.

Y eso que el ambiente era el de las grandes ocasiones, al no hacerse efectivo el cierre parcial del estadio decretado por la UEFA un día antes. El TAS concedió la suspensión cautelar de la sanción y el Wanda Metropolitano estaba hasta la bandera.

Pero no pudo ser ni con el aliento de más de 50.000 gargantas. El balón no quiso entrar en la portería de Ederson, aunque el meta del City no pasó apuros hasta bien entrada la segunda mitad.

01.17 min El Atlético de Madrid cae en cuartos de la Champions tras no pasar del empate sin goles ante el City

Pero esa fue la táctica de Diego Simeone para el partido: desgaste paulatino y ofensiva final. Llegar al último tercio con el marcador intacto, sobre todo la propia portería, y aprovechar el cansancio del rival para encerrarlo en su campo.

Y fue ahí cuando el City de Pep Guardiola se puso el 'mono de trabajo' y se vio una versión más parecida al de su rival de la noche que a la filosofía que ha invocado el de Santpedor desde sus inicios en los banquillos.

02.34 min Guardiola: "No me ha gustado defender así, no nos ha quedado otra"

"No nos gusta defender así, no nos ha quedado otra", reconocía en rueda de prensa. Guardiola se deshizo en elogios hacia el Atlético para justificar su defensa numantina en la segunda mitad.

Los colchoneros se quejaron de las constantes pérdidas de tiempo de los ingleses -se añadieron 12 minutos- y desde las zonas técnicas empezaron hostilidades que nada tenían que ver con el normal desarrollo de un partido.

La tángana final que precedió a la expulsión de Felipe fue el reflejo de toda la tensión vivida. Luego se trasladó a los vestuarios con intervención policial incluida, pero ninguno de los implicados quiso desvelar lo que pasó.

06.50 min Simeone: "Tenemos una afición extraordinaria"

Lo que sí se vio fue el aplauso final del público a los jugadores, aplauso recíproco. Por eso Simeone dijo después sentirse "orgulloso" del equipo y de una "afición extraordinaria". Puro Atleti.