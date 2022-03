La repesca que puede dejar fuera a grandes equipos de Europa

La selección galesa disputará la repesca tras situarse en segunda posición del grupo E a cinco puntos de Bélgica. El combinado británico llega a este duelo con grandes sensaciones tras empatar (1-1) con los belgas en Cardiff gracias a un tanto de Moore, futbolista del Bournemouth.

Los galeses se jugarán todo a una carta ante la selección austriaca, combinado ante el que han jugado en siete ocasiones. Tres victorias para Gales y tres para Austria son los números de un cuentro más igualado que nunca. Además, el último envite entre ambos se saldó con la victoria de los galeses (1-0) en la fase de grupos para el Mundial disputado en Rusia.

