FC Barcelona, Sevilla y Betis son los tres equipos españoles clasificados para los octavos de final de la Europa League tras la victoria culé en Nápoles (2-4), la derrota por la mínima de los hispalenses en Zagreb ante el Dinamo (1-0) y el empate de los verdiblancos en el Villamarín ante el Zenit de San Petersburgo (0-0).

Los goles de Jordi Alba, Frenkie de Jong, Gerard Piqué y Pierre-Emerick Aubameyang dieron este jueves el pase al Barça a los octavos de final de la Liga Europa al golear por 2-4 al Nápoles, para el marcó Lorenzo Insigne, desde el punto de penalti, y Matteo Politano.

El conjunto azulgrana se adelantó en el minuto 8 cuando Jordi Alba finalizó un contraataque conducido por Aubameyang y Adama Traoré. En el 13, Frenkie de Jong hizo el segundo gol con un disparo desde la frontal del área e Insigne recortó distancias en el minuto 23 desde el punto de penalti tras una infracción cometida por Marc-André Ter Stegen sobre Victor Osimhen.

Pero en la última jugada del primer tiempo, Piqué disparó cruzado desde dentro del área e hizo el tercero para los azulgranas que, en el 59, sentenciaron la eliminatoria mediante un disparo de Aubameyang que se coló por la escuadra. Politano puso el 2-4 final en el minuto 86.

Los minutos finales fueron de sufrimiento, más si cabe con la doble amarilla de Delaney que acabó con el sevillista en los vestuarios en el tiempo de descuento. El equipo de Lopetegui salió con un billete que no fue tan barato como auguraba la previa. El seis veces campeón de la Europa League no faltará a su cita con octavos.

El Betis hace buena su victoria en San Petersburgo

En el Benito Villamarín, el Betis no estuvo tan fino como de costumbre y terminó pidiendo la hora ante el empuje del Zenit. El 2-3 obtenido en el Gazprom Arena también fue determinante para sentenciar el billete a octavos después del 0-0 de este jueves. Los verdiblancos no solo no estuvieron inspirados en ataque, sino que lo pasaron mal en los minutos finales.

Artem Dzyuba mandó el primer aviso con un disparo que sacó Aitor Ruibal, uno de los mejores, y poco después el Zenit vio cómo le anulaban el posible 0-1 tras fuera de juego de Sutormin en un remate del exbarcelonista Malcom, el más destacado del cuadro ruso. Sin embargo, los de Manuel Pellegrini llegaron al descanso con el objetivo en el bolsillo.

En la segunda parte, en la que al Betis le costó muchísimo crear juego, Ruibal estrelló el balón en la madera en un córner pero ahí terminó toda la producción andaluza. El Zenit, por su lado, no dejó de penetrar por las bandas y comprometer a los de casa. Rui Silva tuvo que vestirse de héroe al menos en dos ocasiones, una de ellas clarísima.

Además, Edgar tuvo que sacar otra oportunidad clara de los visitantes, que se llevaron la alegría en el minuto 90 con un cabezazo de Dmitri Chistyakov. El árbitro concedió el tanto pero el VAR le invitó a una revisión de la jugada. El colegiado descubrió que Yerokhin pisó a Guido impidiéndole saltar en el centro. El gol fue anulado.