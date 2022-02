El presidente del Rayo Vallecano Raúl Martín Presa, ha respondido en Estudo Estadio a uno de los temas más polémicos de las últimas semanas tras las "deleznables" delcaraciones de Carlos Santiso, entrenador del Rayo Femenino, en las animaba a su staff técnico a cometer una violación grupal, algo que el propio Santiso calificó después como "broma machista intolerable" mientras el presidente rayista afirma que algunas jugadoras ven "injusto" lo que está pasando su entrenador.

La polémica viene a partir de que se hicieran públicos los audios de los que el entrenador se sintiera avergonzado. "Nosotros cogemos a Carlos Santiso teniendo desconocimiento de estos comentarios privados de su pasado, unos comentarios deleznables, lamentables y que duelen hasta los oídos oírlos. El Rayo Vallecano condena esos comentarios, pero dicho eso, valoramos más cosas", afrimó el presidente rayista.

"El sábado 5 de febrero evaluamos toda la situación. Este entrenador estuvo con nosotros dos temporadas anteriores, dos temporadas en las que no habíamos tenido incidente alguno con él. Evaluamos la situación y decidimos no destituirlo”, explica Martín Presa.

“Hablamos con todas las jugadoras y las jugadoras quieren que continúe el entrenador, que es un error destituirle. El entrenador pidió disculpas y las jugadoras quieren que siga”, añade el presidente del Rayo.

Y aunque parecía que el tema iba a quedar ahí, Martín Presa va más allá. “Yo he tenido jugadoras llorando en mi despacho diciendo que es súper injusto lo que le está sucediendo a Carlos, pero que no pueden hablar”, comenta. “Entiendo yo que no pueden hablar por presiones… Por presiones en primer lugar de la AFE, en segundo de lo que es políticamente correcto”, añade. “El Rayo ha perdonado esta situación”, sentencia.