El histórico mediocentro del Real Madrid, Toni Kroos, ha pasado por los micrófonos de TVE para contarnos la actualidad del equip, su futuro en el club blanco y los próximos rivales que va a tener el líder de la liga.

Sobre los cruciales partidos ante Athletic Club y PSG, el alemán ha dejado claro la importancia del partido de cuartos de final de Copa del Rey ante el club bilbaino.

“Lo más importantes es el partido ante el Athletic Club“

Sobre el próximo rival en Champions League, ha contado la buena relación que tiene actualmente con el ex capitán blanco, Sergio Ramos. "No sólo es un capitán, tengo muy buena relación con él, va a ser un poco raro pero así es el fútbol".

Además, sobre el más que posible fichaje de Mbappé por el Real Madrid ha dejado clara el deseo de la entidad blanca de incorporarlo a la plantilla. "Es difícil saberlo porque todo depende de la situación de su contrato, no me sorprende que el Madrid lo intente fichar, es un jugador top. No es un secreto que el Real Madrid lo quiera. En mis 8 años aquí han sonado muchos nombres y solo ha llegado un 20%".

“Le quieren. Es un jugador top, pero no es algo nuevo.“

Asimismo, el alemán no ha querido entrar en polémicas sobre la situación de los jugadores que deben acudir con su selección en las fechas venideras. "Es difícil entenderlo con el tiempo que hay para los partidos de selección y luego hay un partido muy importante para nosotros en Bilbao", señalaba.

Sobre su futuro y su estado de forma. "A algunos les viene bien descansar, de momento puedo decir que estoy bien pero no sé como estaré en mayo, hablamos con el míster pero soy fan de seguir mientras aguantas, aunque algún partido de descanso viene bien."

"Quiero terminar mi carrera aquí. Mi familia y yo estamos bien en Madrid, aún queda año y medio".

Kroos no quiere bajar la guardia en liga. "Hay que buscar todo los puntos de la liga, aún queda mucho. De momento el rival es el Sevilla y hay que pelearlo hasta el final." El jugador blanco también ha querido relatar la importancia de Ancelotti. " Es el más importante del club, tener que hablar con cada jugador es el trabajo más difícil, maneja a todo el equipo":

Para el mediocentro, la situación de Hazard puede mejorar si se le otorga confianza en el belga. "Yo creo en él, tiene que hacer todo para volver a ser el que siempre ha sido, puede ayudarnos mucho".

Por último, ha querido referirse a las declaraciones que hizo sobre Xavi Hernández tras el partido ante el Barcelona de la Supercopa. "Cuando hablé de él antes de la Supercopa no fue una falta de respeto, lo quería aclarar, están mejorando, pero fue un partido muy importante y nos lo pusieron difícil. Tienen calidad todavía."