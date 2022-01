Tras doce días en el país y un culebrón judicial, mediático y sanitario, el tenista serbio Novak Djokovic ha perdido este domingo en un tribunal australiano el recurso contra la decisión del Gobierno de revocarle por segunda vez su visado y será deportado de forma inmediata de Melbourne. Djokovic no podrá defender el título en el Abierto de Australia que arranca este lunes y ha abandonado el país oceánico.

"Puedo confirmar que Djokovic ya se fue de Australia", declaró en Twitter el ministro de Inmigración, Alex Hakwe, quien el viernes usó sus poderes para cancelar por segunda vez el visado del deportista.

Djokovic llegó a la terminal del aeropuerto de Tullamarine de Melbourne con ropa oscura y mascarilla facial acompañado por su equipo técnico y se llevó un pequeño aplauso y vitoreo por parte de alguno de los viajeros, según un vídeo del Canal 10. El tenista fue escoltado en el aeródromo por miembros de la Policía australiana mientras esperaba el embarque, según las fotografías publicadas por el portal del diario The Sidney Morning Herald.

Decisión unánime

La decisión ha sido tomada de manera unánime por los tres jueces del Tribunal Federal, que han abordado este domingo en una vista virtual de cuatro horas el recurso presentado por la defensa de Djokovic. El tenista fue recluido el sábado en un hotel tras ser cancelado su visado por segunda vez.

La resolución de los magistrados no admite apelación y han señalado que en los próximos días se publicarán los razonamientos jurídicos sobre el caso. Según la ley, Djokovic se enfrenta además a una prohibición de regresar al país durante tres años, salvo ciertas excepciones, que pueden incluir "circunstancias imperiosas que afectan los intereses de Australia".

“Estoy extremadamente decepcionado“

El tenista serbio ha reaccionado al fallo de la Corte asegurando que se encuentra "profundamente decepcionado" aunque cooperará con las autoridades sobre su deportación.

"Me incomoda que el enfoque de las últimas semanas haya estado en mí y espero que ahora todos podamos concentrarnos en el juego y el torneo que amo. Me gustaría desearles a los jugadores, oficiales del torneo, personal, voluntarios y fanáticos todo lo mejor para el torneo. Finalmente, me gustaría agradecer a mi familia, amigos, equipo, simpatizantes, fanáticos y mis compatriotas serbios por su continuo apoyo. Todos ustedes han sido una gran fuente de fortaleza para mí”, ha añadido el deportista en un comunicado.

Por su parte, el ministro australiano de Inmigración, Alex Hawke, ha celebrado el fallo unánime de la justicia que permite la deportación y ha recordado los "grandes sacrificios" que Australia hizo durante pandemia.

"Las sólidas políticas de protección fronteriza de Australia nos han mantenido a salvo durante la pandemia, lo que ha resultado en una de las tasas de mortalidad más bajas, las recuperaciones económicas más sólidas y las tasas de vacunación más altas del mundo" apuntó.

Mientras que el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, ha asegurado que Djokovic fue maltratado en una "caza de brujas" a la que comparó con un espectáculo de estilo "orwelliano".

El serbio tenía previsto debutar este lunes en la pista central Rod Laver Arena, escenario que le vio ganar el Abierto en nueve ocasiones. Tras conocerse el fallo del tribunal, se ha anunciado que el italiano Salvatore Caruso, puesto 150 de la ATP, sustituirá al número 1 del mundo en el cuadro masculino.