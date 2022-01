El Gobierno australiano ha rechazado el visado del tenista Novak Djokovic y le exige abandonar el país este jueves al no estar vacunado contra el coronavirus, por lo que no podrá disputar el Abierto de Australia.

El número uno del mundo ha estado retenido en el aeropuerto de Melbourne desde que aterrizó en la medianoche del martes tras haber recibido una exención médica que le permitía jugar el primer Grand Slam del año. Sin embargo, un miembro de su equipo realizó mal la solicitud del visado, sin tener en cuenta dicha exención para no vacunados, y el tenista ha estado aislado a la espera de que las autoridades tomaran una decisión sobre si dejarle pasar al país o no.

El primer ministro australiano, Scott Morrison, se ha referido al asunto a través de sus redes sociales y ha señalado que "las reglas son las reglas, especialmente cuando se trata de nuestras fronteras. Nadie está por encima de estas normas". "Nuestras sólidas políticas fronterizas han sido fundamentales para que Australia tenga una de las tasas de mortalidad más bajas del mundo por COVID, seguimos siendo vigilantes", ha añadido.

“Mr Djokovic’s visa has been cancelled. Rules are rules, especially when it comes to our borders. No one is above these rules. Our strong border policies have been critical to Australia having one of the lowest death rates in the world from COVID, we are continuing to be vigilant.“