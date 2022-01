El tenista Novak Djokovic ha admitido que hubo "un error humano" a la hora de rellenar sus documentos de ingreso a Australia y ha explicado el motivo por el que no se aisló tras dar positivo en la prueba de COVID-19 a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

01.26 min Djokovic admite errores espera noticias sobre su expulsión

Durante las preguntas sobre su declaración de viaje a Australia, donde tenía que indicar si había viajado en los 14 días siguientes a llegar al país, el tenista ha asegurado que su agente marcó accidentalmente la casilla equivocada en el formulario.

"Sobre la cuestión de mi declaración de viaje, fue presentada por mi equipo de apoyo en mi nombre - como le dije a inmigración funcionarios a mi llegada - y mi agente se disculpa sinceramente por el error administrativo de marcar la casilla incorrecta sobre mi viaje anterior antes de venir a Australia", ha manifestado.

Por otra parte, el deportista ha querido aclarar que no se aisló tras conocer su resultado positivo en coronavirus porque "me sentí obligado a acudir a la entrevista con L'Equipe para no dejar tirado al periodista, pero mantuve distancia social y mascarilla todo el tiempo, excepto durante las fotografías. Al regresar a casa me asilé y reflexioné".

"Cometí un error de juicio y admito que tuve que posponer la cita", ha añadido el deportista en la nota.