Luis Enrique: "España está obligada a ganar cada partido"

El técnico de la selección española de fútbol, Luis Enrique ha dicho que el equipo tiene la obligación de "ganar cada partido". El asturiano ha respondido así, tanto a TVE como en rueda de prensa previa al partido contra Grecia en Atenas, sobre si la Roja está obligada a estar en el Mundial de Catar 2022.

"España está obligada a ganar cada partido", ha respondido a TVE y luego ha repetido en rueda de prensa. Otra idea que ha repetido es la de sentirse "afortunado por tener a 60 jugadores que pueden venir a la selección".

"España está obligada a ganar todos los partidos, por la historia que nos precede y por la calidad que tenemos", ha secundado Carvajal ante TVE igualmente.

Ya en rueda de prensa ha salido el Luis Enrique socarrón y ha tratado de restar importancia a lo que dijo en la rueda de prensa anterior, la de la lista, sobre la presión.

"Os veo un pelín preocupados por la presión, ¿pero qué os pasa? Llevo 15 años como jugador y diez o doce como entrenador. Bendita presión. Sin presión no seríamos la selección española", ha ironizado para añadir: "Luis Enrique ha nacido con presión, desde el 8 de mayo de 1970. He tenido la suerte de disfrutar de una profesión en la que notas la presión".

"Quizá el error ha sido mío el día de la lista. No hay una presión excesiva, sino que es la misma de siempre", ha matizado posteriormente. "La ilusión que tenemos todos de ganar estos dos partidos es tan grande que nuestra responsabilidad es representar a nuestro país de la mejor forma, eso supera cualquier presión", ha añadido.

Acerca del rival, ha elogiado a Grecia como "un equipo muy bien organizado. Ha cambiado de sistema y han hecho muy buenos partidos. Con el anterior sistema les generamos menos ocasiones de las que nos habría gustado. Con nuestro juego les podemos encerrar atrás, pero también tienen posibilidades de jugar repesca y pueden atacar más. Tenemos recursos de sobra para solventar esas situaciones".

En cuanto a la posibilidad de que los jugadores se descentren por lo que pase con Suecia, ha despejado dudas: "No hay ningún atisbo de dudas, solo hay un partido contra Grecia en Atenas. No hay equivocación en que alguien piense en otra cosa". No obstante, también ha lanzado una pequeña crítica al hecho de que se juege el Georgia - Suecia antes: "Habría preferido que se jugase a la misma hora, pero tampoco me importa".

El técnico ha hablado del regreso de Carvajal, al que ha elogiado: "Es un gusto tenerlo porque detrás de un excelente jugador hay una gran persona. Ha sido como volver a verlo con la misma ilusión que el resto de jugadores", refiriéndose a que no necesita ayuda psicológica extra.

"Después de ver las dos sesiones de entrenamiento en Las Rozas, espero otra buenísima. Soy más que optimista. La manera que tenemos de entrenar hace que me sienta más que confiado y tranquilo", ha elogiado también al grupo.

El seleccionador ha llevado esa confianza a la delantera: "Álvaro (Morata) está en su nivel, lo veo siempre predispuesto. El hecho de no poder contar con jugadores por lesión abre la puerta a nuevos jugadores. Eso es un estímulo, son muchas sensaciones positivas".

También ha sido preguntado por Gavi y su acumulación de partidos, a lo que ha respondido: "Gavi está participando muchos minutos con su equipo, quizá en una posición que no es la suya, pero aquí jugará de interior derecho. Pero todos están físicamente como aviones. El único que no va a jugar es Mikel Merino, porque no queremos correr ningún riesgo".