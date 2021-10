El Athletic Club ha conseguido la victoria ante el Villarreal por 2-1 en partido correspondiente a la décima jornada de Liga disputado en San Mamés en la que los castellonenses pierdean además por lesión de Gerard Moreno y deja al equipo vasco a las puertas de lo puestos europeos, séptimos con 16 puntos mientras los castellonenses caen hasta la decimotercera plaza.

No gana para disgustos el internacional español, que sólo ha aguantado poco más de dos partidos tras salir de la enfermería hace menos de una semana.

Un tanto de penalti de Iker Muniaín en el minuto 76 desniveló el empate a uno con el que se había llegado al tramo final del partido tras los tantos de Raúl García en el minuto 13 y de Coquelin en el 31, encentro que pudo resolverse antes si Berenguer hubiera transformado el segundo penalti señalado a favor de su equipo que detuvo Rulli.

La jugada del primer gol la inició Balenziaga con un buen pase por dentro al capitán. Muniain dio continuidad con otro gran pase, profundo, a Williams y el delantero bilbaíno se la puso en el punto de penalti a Raúl para que fusilase desde el suelo.

Con el choque ladeado hacia la meta visitante, curiosamente, el choque se igualó en el marcador. Danjuma superó en el área con un regate afortunado a un Vivian que se enredó y retrasó a la frontal para que Coquelin enganchase un durísimo disparo que tras tocar en Íñigo se hizo casi imposible para Simón.

Chukwueze y Danjuma insistieron en el área local y parecía el momento del Villarreal cuando el VAR intervino para revisar una entrada de Alberto Moreno sobre Vencedor dentro del área que se castigó con penalti.

Muniain, desde los once metros, redondeó una tarde de gran fútbol en la que aún destaparía aún más el tarro de las esencias, sufriendo otro penalti, que marró Berenguer, y una falta desde la frontal a él mismo, que salió lamiendo la escuadra.

Poco después se produjo una de las jugadas clave del choque cuando Kang In Lee , que estaba haciendo un buen partido, vio la tarjeta roja por doble amonestación. Esa acción provocó un nuevo planteamiento de partido con la obligación para los mallorquistas de tener que centrar todas sus energías en mantener el marcador.

Tras una primera media hora plana y de fuerzas niveladas, una genialidad de Kang In Lee permitió que Ángel hiciera el 0-1 y, poco después, en pleno desconcierto local, fue Dani Rodríguez el que amplió la cuenta.

El Valencia , con dos goles en tiempo de descuento, consiguió igualar un partido que perdía por 0-2 y en el que el Mallorca no pudo aprovechar esta ventaja tras jugar desde el minuto 54 con un hombre menos por la expulsión de Kang In Lee , empate que mantiene a ambos equipos en la parte media alta de la clasificación de Liga tras diez jornadas.

Joselu da aire al Alavés en Cádiz

El Deportivo Alavés ha conseguido una importante victoria en Cádiz (0-2) ante un rival que marca los puestos de permanencia a solo un punto de los vitorianos que hicieron bueno el doblete de Joselu para llevarse los tres puntos del Nuevo Mirandilla, lo que le permite sumar un total de seis como antepenúltimo clasificado.

No habían transcurrido ni cnco minutos cuando Alarcón zancadilleó a Joselu Mato y el delantero germanogallego no perdonó desde los once metros para batir a Ledesma con un disparo seco y centrado que engaño al meta argentino.

Lo intentó el cuadro andaluz en varias ocasiones pero la gran actuación de Pacheco a una espectacular chilena de Negredo en el nada más comenzar la segunda mitad desbarató la mejor ocasión de los locales, que continuaron sin éxito su asedio a la portería de Pacheco, pero encajaron el segundo tanto de Joselu en el minuto 91.