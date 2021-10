La jugadora del Osasuna B y campeona nacional de Muay Thai, Karolina Sarasua, de solo 17 años, se ha convertido este fin de semana en protagonista de un lamentable capítulo del fútbol español.

Durante el partido que ella y sus compañeras disputaron contra el club cántabro Nueva Montaña recibieron graves insultos por parte de varios aficionados del conjunto local. Unos incidentes que las colegiadas del choque recogieron en el acta y que Sarasua quiso denunciar públicamente a través de sus redes sociales.

“Ya está en manos de la policia la denuncia por los #insultos y amenazas #machistas de un grupo de adolescentes a la jugadora de 17 años del filial de @CAOsasuna, #Karolina Sarasúa. pic.twitter.com/WlTwzwAtEf“ — RTVENavarra (@RTVENavarra) October 11, 2021

"Te voy a violar", "Vamos a violar a todo tu equipo", "Súbete la camiseta para enseñarme las tetas y el culo", "Se os nota el tanga", "Vamos al vestuario y te violo", "Tu madre me la chupa" y "Tienes cara de chuparla bien" son los improperios que Karolina y sus compañeras tuvieron que escuchar durante el choque por parte de cinco jóvenes que estaban viendo el encuentro.

“Ojalá este tipo de insultos se acabe cuanto antes porque no le deseo a nadie lo que hemos vivido hoy“

Pero lejos de amedrentarla con estos gravísimos insultos machistas Karolina Sarasua decidió hacerlos públicos para que no se vuelva a repetir."He decidido denunciarlo por la gente que viene después. Me ha pasado a mí que tengo 17 años pero le puede pasar a una chavala de 12 y no lo gestiona como yo", afirma la jugadora rojilla que agradece todo el apoyo que está recibiendo.

"Ojalá este tipo de insultos se acabe cuanto antes" y que no se repita la desagradable situación que tuvieron que vivir ella y sus compañeras.

“Muchísimas gracias a todos por el apoyo, ojalá este tipo de insultos se acabe cuanto antes por que no le deseo nadie todo lo que he/hemos vivido hoy. https://t.co/lNnbCLqNR2“ — Karolina (@karoliinaa33) October 9, 2021

El apoyo de las jugadoras de Primera Un incidente lamentable que no ha dejado indiferente a nadie. Por ello, jugadoras de Primera División como Alexa Putellas, Mai Grande o María Blanco se han hecho eco de estos insultos machistas y expresan su apoyo a las jugadoras del Osasuna B que tuvieron que aguantar tales improperios. “Madre mía, esto es más que lamentable. Todos deberíamos de hacer lo que esté en nuestras manos para que no suceda más, ni en el deporte ni en ningún lugar. Es muy grave.

Todo mi apoyo a estas jugadoras que han tenido que vivir tal situación mientras jugaban un partido. https://t.co/RTeopQ4HgM“ — Alexia Putellas (@alexiaputellas) October 10, 2021 “BASTA YA!!



Ni tenemos ni debemos tolerar más este tipo de actuaciones denigrantes hacia las mujeres.



Tienes todo mi apoyo apoyo compañera.

Ayer fue a tí, mañana será a otra. �� pic.twitter.com/mAElz5iwrW“ — Mai Garde (@maigarde) October 10, 2021