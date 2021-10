El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, ha afirmado que el partido contra la selección italiana "es un reto ilusionante". España se mide este miércoles a Italia en San Siro (Milán) en la primera de las semifinales de la Final Four de la Liga de Naciones de la UEFA.

"Es el escenario ideal perfecto y encima contra una campeona que lleva 37 partidos, el récord mundial, tiene todos los componentes para que el reto sea ilusionante y para ver de qué pasta estamos hechos", ha dicho a TVE.

01.56 min El hito de Italia: 37 partidos como invicta

El asturiano ha asegurado que el equipo llega a San Siro con "el mismo espíritu" de pasadas convocatorias. "No se va a ver nada distinto del Europeo ni la fase de clasificacion, la misma idea de ir a por el partido, la misma idea de no especular, de no morir de miedo, de atacar si es posible 90 miuntos mejor que 85... un clásico".

En cuanto a las posibles críticas por la convocatoria en caso de que se dé un resultado negativo, Luis Enrique lo afronta con su filosofía habitual: "Yo estoy preparado para lo que queráis, si queréis bailar salsa o rock and roll".

Minutos antes en rueda de prensa ha esquivado las críticas fiel a su estilo, al decir que no lee la prensa cuando ha sido preguntado por las críticas a la lista: "Sé más de fútbol que vosotros", ha espetado a los periodistas.

"Sé de las circunstancias personales de cada jugador, porque sé a lo que quiero que juegue la selección, sé lo que busco, y no hay ninguna de las opiniones que pueda leer o escuchar que me pueda interesar", ha añadido.

Con más calma ante TVE, el técnico ha afirmado ver cosas positivas del equipo: "Los he visto entrenar a la mitad de ellos, algunos no han jugado ni un minuto en la selección, pero viendo el juego de posición y la intensidad, estoy tranquilo".

Preguntado también por Gavi, ha admitido que es la sensación como algo normal, "lo que no es normal es lo que hace con esa edad. Pero lo importante no es cuándo debute, sino que sea el futuro de la selección y que hablemos de un Gavi con 50 o 60 internacionalidades".