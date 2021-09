Primoz Roglic ha sido el gran dominador de La Vuelta a España, logrando entrar en el club de Tony Rominguer y Roberto Heras como tercer ciclista que ganar tres rondas españolas consecutivas. "Es un honor ser parte de ello, aunque siempre miro hacia delante y no me fijo mucho en las estadísticas y lo que significan" explicaba el esloveno a los micrófonos de RTVE.

Roglic también admitió su idilio con España. "Me encanta estar en España y disfrutar de su gente" confirmó el tercer ganador de La Vuelta que se sintió abrumado cuando volvió a ver a su mujer y a su hijo durante el final de la ronda española: "Han venido para el final y para darme energía extra. Es precioso. Les quiero mucho. "

La temporada de Roglic ha sido muy irregular, desde su abandono en el Tour hasta la conquista de su tercera Vuelta, pasando por su oro en la contrarreloj de los Juegos Olímpicos de Tokio. Sin embargo, el balance de la temporada para el esloveno es muy bueno: "Ha sido una montaña rusa, pero la medalla de Tokio ha sido algo muy especial".

El dominador de la ronda española acaba de cerrar un gran año y, de momento, no se 'moja' con su participación en las grandes rondas del año que viene: "Cuando terminemos la temporada decidiremos".

La importancia de la salud mental para un campeón de La Vuelta

La salud mental ha sido un tema muy latente en los últimos meses. Cuando algo falla nos puede dejar sin disfrutar de Simone Biles en los Juegos Olímpicos, sin tenistas de la talla de Naomi Osaka en Roland Garros , por miedo a enfrentarse a una sala de pensa o sin el ciclista Tom Doumolin, que se tomó un descanso al principio de temporada.

Roglic nos explica cómo se prepara para afrontar de la mejor manera sus aspiraciones: "La salud mental es parte de esto. Me gusta decir que cuando estás bien no hay problema, pero cuando las cosas no salen bien me ayuda mucho decir lo que pienso y prepararme para nuevos retos".