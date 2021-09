La Vuelta a España llega a su fin y con ella se cierra la temporada 2021 en lo que a grandes vueltas se refiere. Al tiempo que Tadej Pogacar y Primoz Roglic han vuelto a demostrar que el ciclismo esloveno está por encima del resto con sus victorias en la general del Tour y la Vuelta, este año será recordado como el primero en el que el ciclismo español no consigue ni un solo triunfo de etapa entre Giro, Tour y Vuelta.

Si bien el año pasado el ciclismo español llegó a la Vuelta como última esperanza para conseguir una victoria, las actuaciones de Marc Soler camino de Lekunberri y la de Ion Izagirre en Aramón Formigal permitieron a los nuestros cerrar la campaña con dos triunfos de etapa en GV.

Esta temporada las opciones españolas volvían a quedar reducidas a la carrera de casa después de un Giro de Italia y un Tour de Francia tras los que, y pese a rozar el triunfo con actuaciones como la de Alejandro Valverde en Andorra, el ciclismo nacional llegaba con el casillero inmaculado.

La contrarreloj inicial en Burgos parecía que conseguiría romper esta mala racha gracias a la actuación de Álex Aranburu. El de Astana completó un tremendo prólogo y cuando parecía que nadie podría rebajar su tiempo, un excelso Primoz Roglic dio un golpe encima de la mesa para llevarse la victoria por solo seis segundos sobre el español.

Desde entonces, solo el pulso que Carlos Verona echó a Michael Storer camino del Balcón de Alicante o el segundo puesto de Enric Mas en Valdepeñas de Jaén estuvieron cerca de darle el primer triunfo de etapa a España en esta Vuelta.

Primer año sin victoria en las tres grandes vueltas

La convulsa primera mitad del siglo XX provocó que durante varios años no coincidieran Giro, Tour y Vuelta durante una misma temporada ciclista. No obstante, este 2021 se trata de un año para recordar en la historia del ciclismo español por ser el primero en el que no se suma ningún triunfo de etapa en alguna de las tres grandes.

Desde 1955, todos los años había habido al menos una victoria de etapa. La campaña en la que más cerca estuvo de repetirse la coyuntura actual fue 1996. Sin embargo, el sorprendente triunfo al sprint de Ángel Edo en la quinta etapa de la ‘Corsa Rosa’ permitió al pelotón español salvar los muebles y mantener intacta la estadística.