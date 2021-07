No ha podido ser. Adriana Cerezo no ha logrado el oro para España en taekwondo en una final que nos ha dejado con el corazón en un puño. La primera jornada de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, además de la plata, nos ha dejado las victorias de los Hispanos en balonmano y de las guerreras de waterpolo, así como el empate de España ante Argentina en hockey hierba.

¿Te has perdido alguno de los partidos? ¿Quieres revivir la plata de Cerezo? ¡Tienes los momentos más destacados de la jornada 1 en RTVE Play!

Los Hispanos han regresado a unos Juegos Olímpicos con una emocionante victoria ante Alemania , país que consiguió el bronce en Río 2016. En su debut, la selección española de balonmano, ha derrotado al equipo alemán por 28-27 en un partido que se ha decidido en el tramo final del encuentro, gracias a dos importantes tantos de Alex Dushebaev en el último minuto. Si no lo has visto, ¡lo tienes completo en RTVE Play!

Alejandro Valverde no ha podido conseguir la ansiada medalla olímpica en la especialidad de ciclismo en ruta. El resto del equipo español, Jesús Herrada, Omar Fraile, Ion y Gorka Izagirre , tampoco ha logrado colarse en los mejores de la carrera. El oro ha sido para Richard Carapaz , mientras que la plata se la ha llevado el belga Van Aert. El actual campeón del Tour de Francia, el esloveno Pogacar, se ha alzado con el bronce. Mira cómo han sido los 234 kilómetros de competición en RTVE Play.

No ha sido una buena jornada para el equipo masculino español de gimnasia artística , que ha dicho adiós a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. Individualmente, Ray Zapata sí que ha conseguido colarse en la final de suelo del próximo 1 de agosto tras ser la cuarta mejor nota . No te pierdas la primera subdivisión en la que ha competido España, así como la segunda y tercera , completas en RTVE Play.

Judo: los españoles caen en octavos

No ha habido suerte para Fran Garrigós y Julia Figueroa en judo. La española, que participaba en la categoría de 48 Kg, no ha conseguido vencer en octavos a la israelí Shira Rishony, aunque sí pudo con la turca Gulkader Senturk en la ronda anterior. Por su parte, Garrigós no pudo con el francés Luka Mkheidze en octavos de 60 Kg masculino. Puedes volver a ver cómo ha sido la participación de ambos en los JJOO en RTVE Play.