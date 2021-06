Los checos tuvieron un comienzo de competición espléndido con una victoria por 0-2 ante Escocia. Una actuación magistral de su delantero Patrik Schick permitía al combinado de Jaroslav Silhavy sumar 3 puntos muy importantes. En la segunda jornada, un empate ante Croacia (1-1) se tradujo en un punto que valía oro para sus intereses. Llegaban al último encuentro con posibilidades de pasar como primeros si vencían a Inglaterra, pero los de Gareth Southgate se impusieron con comodidad (0-1). La buena actuación de Croacia ante Escocia (3-1) relegaba a los de Silhavy al tercer puesto, pero con una diferencia de goles asequible (+2).

“We will play Netherlands (@OnsOranje) in the UEFA #EURO2020 Round of 16.



The match will take place in Budapest on Sunday, June 27 with kick-off at 18:00 CET. pic.twitter.com/oVN6kkx87w“