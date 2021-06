El Wolfsburg, cuarto clasificado esta temporada en la Bundesliga, ha publicado un tweet en el que anuncia que mañana su estadio sí lucirá los colores del arcoíris.

El Colonia, al borde del descenso esta temporada, iluminará sus torres como apoyo al colectivo LGTBI+.

“�� Zeichen für Vielfalt: Während des EM-Spiels Deutschland gegen Ungarn am Mittwochabend werden die Pylonen des RheinEnergieSTADIONs in Regenbogenfarben leuchten. #effzeh https://t.co/CDjmqK522C “

El Padeborn, equipo de la segunda división alemana, ha publicado una foto con un banderín de córner de su estadio con el lema "wir leben vielfalt" que significa `vivimos la diversidad´.

El St. Pauli, conocido por sus implicaciones políticas en cuestiones sociales, ha emitido un breve hilo donde dicen que "el fútbol debe estar a la altura de su responsabilidad social".

“Der Fußball muss in seiner Rolle als Bindeglied zwischen den Menschen seiner gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden. Dazu gehört auch, für eine Welt einzustehen, in der jeder Mensch lieben kann, wen er will. #EURO2020 | #UEFA |#fcsp | #liebdochwenduwillst pic.twitter.com/UE0FnDrgVW“