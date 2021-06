El técnico de la selección española, Luis Enrique Martínez, ha respaldado a Álvaro Morata en rueda de prensa previa al partido contra Polonia. El duelo se antoja crucial para lograr la clasificación a octavos de la Eurocopa 2020 y España necesita gol, pero el técnico confía en el delantero y reparte responsabilidades entre todo el equipo.

"Quiero hacer una reflexión sobre Morata. He anunciado su titularidad como un estímulo, pero no necesita que le regalen nada. Con 40 internacionalidades solo hay un jugador en España con más goles que Morata, el 'Guaje' Villa -máximo goleador histórico de la selección- y a nivel mundial en activo, un tal Harry Kane", ha argumentado el seleccionador ante los medios.

Ya en la entrevista a Mediaset, el asturiano ha anunciado la titularidad segura de Morata "y diez más", un mensaje claro para respaldar al delantero tras las críticas recibidas por su partido ante Suecia. El delantero madrileño sufrió, como el resto del equipo, la táctica ultradefensiva de los escandinavos y se va a encontrar lo mismo este sábado.

El central de la selección polaca Kamil Glick ya ha avisado en su rueda de prensa que van a defender: "Tenemos un plan pero nos enfrentamos a un equipo muy fuerte que mantiene muy bien la posesión. Vamos a pasar la mayoría del partido defendiendo".

Aunque el técnico, el portugués Paulo Sousa, ha matizado anunciando que tratarán de "manejar el balón, porque la selección española no está acostumbrada a rivales que quieran tener el balón y crearle ocasiones. Tenemos que hacerlo".

Volviendo a Luis Enrique, el español ha asegurado que no solo se centran en Lewandowski, sino que dan información de más jugadores del mismo perfil: "Les decimos que cojan el balón lo menos posible, que presionen lo antes posible y que no les lleguen balones". El técnico no califica el partido como una final, "hasta la tercera jornada no se va a decidir".

En cuanto al gol, ha restado responsabilidad a Morata recordando el mensaje de que es una "responsabilidad colectiva". "Hemos convocado a los cuatro jugadores que más goles han marcado esta temporada: Gerard Moreno, Álvaro Morata, Mikel Oyarzabal y Ferrán Torres. Cualquiera puede jugar con otro, tengo 24 jugadores que se entienden a la perfección", ha recalcado.

Luis Enrique ha sido cuestionado en varias ocasiones por la posibilidad de jugar con Gerard Moreno y Morata juntos, insistiendo el técnico en la responsabilidad colectiva y añadiendo: "Es muy antiguo eso de pensar que solo tiene que marcar el nueve. Del mismo modo que cuando defendemos no le dejamos el pastel solo a los centrales y laterales".

El asturiano ve a Morata bien de ánimo: "Te dice más cosas el lenguaje no verbal y en el partido le vi perfecto, supermotivado. Esta semana no he tenido necesidad de decirle nada. Me quedo con la sonrisa que tiene entrenando y su actitud estos días. Preocupación cero". "Sois incorregibles, os doy una primicia y siempre queréis más, nunca es suficiente", ha bromeado sobre las preguntas en torno al once.

También se le ha preguntado por Busquets y su regreso, por si tiene posibilidad de jugar: "Es un refuerzo muy importante para todos. Es alguien con relevancia en el equipo, el capitán. Ha estado entrenando solo en su casa. Está en perfecto estado y valoraremos si incluirlo en la lista de 23, mañana veréis".

Tampoco se ha olvidado de Sergio Ramos, de actualidad por su salida del Madrid. Luis Enrique ha dicho que no es su papel decir en qué club debe jugar, "lamentablemente los jugadores se hacen mayores. Solo puedo desearle el mayor de los éxitos, que acierte con el club y que tenga la mayor de las suertes".