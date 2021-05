El Ineos-Grenadiers solventó notablemente las embestidas de los competidores de Egan Bernal y salen muy reforzados del penúltimo asalto en la alta montaña. El ciclista colombiano supo sufrir y gestionar adecuadamente los ataques en la cima final de Alpe di Mera.

El Deceuninck-Quick Step endureció la parte final de la carrera para seleccionar el grupo de favoritos con el objetivo de una victoria parcial de Joao Almeida, consciente que su pelea ya no está por el podio del Giro de Italia. El ciclista portugués fue el primero en mover el manzano, que encadenó el movimiento fundamental de Simon Yates. El corredor británico no tiene nada que perder y mucho que ganar. Con esa premisa, probó a Bernal, llevándose a Damiano Caruso, Aleksandr Vlasov, Almeida y George Bennett.

El talento y la maestría de un corredor no solo se mide por las condiciones físicas que muestras, sino también por la inteligencia que sepas resolver en momentos de crisis. El corredor de Zipaquirá prefirió esperar y el Ineos-Grenadiers -con Jonathan Castroviejo y Daniel Felipe Martínez al frente- realizaron un papel impagable en la subida final. Sobresaliente rendimiento de Felipe Martínez, que neutralizó al tridente formado por Caruso, Vlasov y Almeida.

A falta de dos kilómetros, la aventura de su compañero terminó y Bernal dio un golpe sobre la mesa acelerando el ritmo, saldando sin grandes contratiempos la penúltima jornada en terreno montañoso. El líder del Giro de Italia, con una extraordinaria clase, se acercó a Simon Yates, acción que pagó en el kilómetro final, alejándose Almeida unos segundos en meta y solo perdiendo 28 segundos respecto al corredor británico. Sin duda, es una renta mínima para estar tranquilo de cara al último día de montaña.

Los éxitos del ciclismo no solo se consiguen con valentía y agresividad del corredor, sino también en la astucia y la capacidad para dar el estocazo en el momento adecuado. Seguramente Bernal no se encontraba con suficientes piernas para perseguir las hostilidades de sus rivales y el equipo reaccionó magistralmente con la labor de dos gregarios de lujo -Jonathan Castroviejo y Daniel Felipe Martínez-.

Es verdad que no todos cuentan con ese privilegio, pero si lo tienes, debes aprovecharlo. Lo vivido hoy es un claro ejemplo de la importancia de contar con una escuadra con garantías. En una carrera de tres semanas, salvo excepciones, es muy complicado mantenerse al frente en todas las etapas de montaña y la esencia está en apoyarte con tus compañeros en momentos de desfallecimiento.

Grave error de Patrick Lefevere

A raíz del estado de forma de Almeida en la última semana, ¿hubiera peleado por el podio de no ser gregario de Remco Evenepoel? Nunca lo sabremos, pero el portugués se ha ganado el sitio para ser el líder en cualquier formación. El corredor del Deceuninck-Quick Step ha vuelto a brillar esta semana encima de la bicicleta y se ha quedado cerca de pelear por la victoria de etapa. Tiene carácter, ingenio y sobradas piernas para poder luchar por una gran vuelta.

Almeida se destapó el pasado año -con un cuarto puesto en el Giro de Italia- y en esta edición se ha consagrado como ciclista de grandes vueltas. A la vista está que la dirección del equipo ha cometido un grave error en no confiar en su figura. Esto no quiere decir que despreciemos el talento de Evenepoel, pero se antojaba muy difícil que pudiera rendir a un nivel excelso tras ocho meses sin competir. Los genios están llamados a conseguir grandes hazañas, pero no hay que olvidar que para llegar a ser un genio es necesario tiempo y dedicación.