Simon Yates saca sus garras en el imponente Sega di Ala, con rampas de hasta el diecisiete por ciento, para calentar el Giro de Italia e irrumpir con fuerza en el podio de la Corsa Rosa. El corredor británico se soldó con firmeza en el grupo de favoritos al inicio del puerto final cuando el Ineos-Grenadiers endurecía la carrera con un sobresaliente Jonathan Castroviejo.

Una vez más -y ya son muchas-, el ciclista español evidenció el talento y golpe de pedal que muestra en la alta montaña, erigiéndose en protagonista en las vertiginosas pendientes de la cima final. El ritmo impuesto por el corredor vasco destrozó a rivales de entidad, como Aleksandr Vlasov, Romain Bardet, Hugh Carthy y Giulio Ciccone.

Yates aprovechó la ocasión magistralmente y lanzó un ataque en los últimos kilómetros, que dejó sentado al líder del Giro de Italia, Egan Bernal. El ciclista colombiano mostró su primer día de debilidad. En una carrera de tres semanas, es normal tener un día malo.

La clave es saber gestionar la fragilidad para que el tiempo que vas perdiendo no aumente considerablemente. Por momentos, en las imágenes de televisión creíamos que el ciclista colombiano podría perder un tiempo valioso, al quedarse relativamente en seco, cuando las paredes eran totalmente empinadas. No obstante, por suerte, el Ineos-Grenadiers cuenta con un potente equipo y su compañero, Daniel Felipe Martínez, tuvo que parar el ritmo y ayudar a Bernal para recortar la diferencia que estaba generando Yates.

No sabemos si las piernas le flojearon o la aparición de sus problemas de espalda le penaron. “Hoy ha sido un día duro para mí. Los últimos kilómetros eran muy empinados. He querido seguir a Yates, pero él estaba mas fuerte que yo. He querido quedarme con Caruso y no tomar ningún riesgo.

Estoy contento porque no he perdido demasiado tiempo con Yates”, señalaba Bernal. Sin duda, el corredor de Zipaquirá se ha mostrado seguro y fuerte mentalmente al perder cincuenta y siete segundos en meta (contando las bonificaciones) respecto a Yates y tres segundos ante Caruso. En estos casos de sufrimiento, siempre queda la duda las sensaciones que puede dejar en el corredor para los próximos días. La condición de Yates refuerza su nivel de confianza en detrimento de Bernal.

Tiene margen para estar tranquilo y está claro que solamente él puede perder esta edición de la Corsa Rosa. Aún así, quedan dos jornadas de alta montaña -junto con la contrarreloj final- y hasta el rabo, todo es toro. El ciclismo es un deporte muy impredecible y cualquier flaqueza física puede desmontar el trabajo de quince días.

Caruso ha perdido su gran oportunidad La gran aventura de Yates contrarresta la acción de Damiano Caruso. El ciclista italiano ha desaprovechado una enorme oportunidad para asaltar el liderato del Giro de Italia. Es evidente que el corredor del Bahrain-Victorious no está en condiciones de destronar el liderazgo de Bernal, pero sí de mantenerse en el podio porque fue el único que estuvo con Bernal, salvo Yates y Almeida -muy alejado de la general-. El resto de rivales -Vlasov, Carthy, Ciccone y Bardet- perdieron la comba a mitad de puerto. Sorprende la condición física de Carthy que, tras un enorme tercer puesto en la pasada Vuelta a España, esperaba más de él. El ciclista británico se batió el cobre en la ronda española con corredores de talla mundial, como Roglic y Carapaz, que auguraba una buena pelea con Bernal, una lucha que no ha existido. No le ha puesto en aprietos en ningún momento de la carrera. Caruso es el gran perdedor de la jornada que, hasta incluso, le hizo el trabajo a Bernal, como si de un gregario más del Ineos se tratara, para acortar la diferencia con Yates. No quita el mérito que está realizando en este Giro de Italia, dejándose el alma con medio equipo fuera del Giro de Italia. A un corredor que nunca ha peleado por la general de una gran vuelta no se le puede pedir más y alabar la actitud que está teniendo.