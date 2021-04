Dan Martin, sobre el Giro: "Mi objetivo es ganar una etapa"

Dan Martin (Birmingham, Reino Unido, 1986) vive una segunda juventud. A sus 34 años, afronta su decimoquinta temporada como ciclista profesional con grandes aspiraciones, después de finalizar el año pasado a un rendimiento físico espectacular, logrando su mejor registro en una gran vuelta, con la cuarta posición en la Vuelta a España. No obstante, el corredor irlandés prefiere ser cauto y reconoce que “ahora estoy compitiendo con total libertad, tanto si gano el Giro, si termino décimo o si soy el último, no cambia nada para mí”, señala a RTVE. El ciclista de Birmingham lidera al Israel Start-Up Nation en el Giro de Italia, con el objetivo principal de ganar una etapa. Su plan es doblar también en el Tour de Francia para ayudar a Chris Froome en la conquista de su quinto título.

¿Qué impresiones tienes de la temporada pasada? ¿Ganar una etapa en La Vuelta a España supuso para ti mayor nivel de confianza para el futuro? Realmente nunca pienso tanto en carreras de ese modo. Si una carrera va bien o mal, me centro más en el rendimiento y el nivel que yo alcanzo. Porque muchos resultados dependen de otra gente y otros dependen de buena suerte o mala suerte. Así que sí, por supuesto, estoy muy feliz de ver lo que estaba sintiendo entrenando, el hecho de que he entrenado más duro que nunca y el hecho de que mi nuevo entrenador Paulo Saldanha del Team Israel. Ha funcionado muy bien y estoy disfrutando de la competición, es lo más importante. Pero sí, los resultados, ganar una etapa en la Vuelta está muy bien. No esperaba que la carrera fuera tan bien como fue. No suelo ir a las carreras con expectativas tampoco. Digamos que voy a las pruebas simplemente queriendo hacerlo lo mejor posible. Y sí, tuve mucha diversión en esta carrera. Y es así como llegan los resultados porque en este equipo me siento tan contento, relajado y simplemente disfrutando de las carreras.

Quedaste cuarto en la pasada Vuelta a España, siendo tu mejor registro en una gran vuelta. ¿Qué valoración haces? ¿Estás satisfecho? Sí, como dije, la cuestión que me hizo más feliz sobre La Vuelta a España el año pasado fue que hice tres semanas de carrera sin errores. Me mantuve centrado, concentrado y sí tuve días buenos y días malos. Eso nos pasa a todos, pero fue bueno terminar esta gran vuelta sin accidentes, sin problemas mecánicos. Terminé la carrera pensando “sí, bien, fui probablemente el cuarto mejor corredor de la carrera” y nunca he tenido eso antes. Y eso es por lo que estoy realmente satisfecho. Y como dije sobre los resultados, realmente no me afecta mucho. Los olvido muy rápido. Los resultados realmente no significan nada para mí porque yo simplemente disfruto compitiendo. Disfruto rodando con mi bici, empujándome a mí mismo al límite, si gano, gano, y si no gano, lo más importante es dar lo mejor de ti. Esa es la filosofía principal de este equipo. Creo que es por eso, por lo que encajo tan bien aquí. Es un sitio realmente bonito para estar, ya que si tú das lo mejor de ti, ellos están contentos. También, haces feliz a la gente cuando ganas.

Reanudaste la competición en la Volta... Sí, me siento realmente bien y estoy muy emocionado por competir. Estaba en condiciones realmente buenas para ir e intentar buenos resultados tanto en la Volta a la Comunidad Valenciana como en otras etapas que desearía haber hecho el año pasado. Y también debería de haber completado la Ruta del Sol en Andalucía, sin embargo, ya veremos si ambas carreras son pospuestas para más adelante en el año. No es el mejor comienzo para el ciclismo de nuevo. Para mí mismo, de todas formas, estoy un poco decepcionado por eso, pero me sentí realmente bien en el invierno. Terminar con la Vuelta a España fue una gran ventaja. Me tomé cuatro semanas de descanso y empecé a entrenar de nuevo. Me sentí como si terminara la Vuelta a España una semana antes, realmente bien, sin mucho entrenamiento. Estoy emocionado de haberme encontrado en mi primera carrera en el Tour du Haut Var. Después ya veremos cómo continuarán el resto de las competiciones. Vuelvo a la Volta a Catalunya, como normalmente hago, solo espero que podamos correr en Cataluña este año porque es bueno vernos en las carreras porque eso es, al final, por lo que entreno. Sí, estoy muy emocionado con la nueva temporada, con el nuevo grupo de corredores que tenemos. Un equipo realmente fuerte e incluido el equipamiento, las bicis de Factor, todos los sponsors están intensificando, ayudándonos para que tengamos más oportunidades de ganar carreras en 2021.

¿Cómo estás físicamente? Reanudaste la competición en la Volta a Catalunya? ¿Cuáles fueron tus sensaciones? Estuve muy enfermo antes de la Volta a Catalunya, no supe hasta cinco días antes que iba a participar. Estuve diez días sin entrenar básicamente. Así que no fue una situación perfecta para llegar a la Volta en dichas condiciones, pero estuve realmente impresionado de cómo de bien me sentí. Tuve algunos problemas respiratorios, por eso no pude disputar la clasificación general. Pero en general, tuve unos días muy buenos, en los que me sentí muy fuerte e hice un buen trabajo para el equipo también. La razón por la que realmente quería competir en la Volta a Catalunya es porque podría competir junto con Michael y Chris, porque creo que es la última carrera en la que podíamos participar juntos antes del Tour de Francia y Daryl también. Era importante que empezáramos a aprender cómo era trabajar juntos. Aunque, obviamente, no estamos todos en una condición óptima, sigue siendo importante empezar a construir esa relación.

La Volta a Catalunya, un buen test para el Giro de Italia. Esa es también la razón por la que quería estar ahí. La Volta a Catalunya es una carrera muy difícil, estuve en la escapada durante dos días y también compitiendo en general en la contrarreloj, por lo que fue un muy buen entrenamiento. Fue el inicio de mi entreno para el Giro de Italia, aunque al estar enfermo, hizo que tuviera que hacer una pausa en mi preparación. Pero sí, ahora estoy preparándome para el Giro de Italia y tengo dos semanas más de entrenamiento realmente intenso antes de competir en el Tour de los Alpes y luego el Giro.

Tú vas a liderar al Israel Start-Up Nation en el Giro de Italia. ¿Vas a luchar por la clasificación general? Vamos ahí sin presión. Mi primer objetivo es intentar ganar una etapa porque quiero realmente ganar una etapa del Giro de Italia antes de terminar mi carrera. Entonces ese es mi objetivo principal y luego para la clasificación general ya se verá. Si evito tener mala suerte y no me enfermo y tengo buenas condiciones, realmente puedo optar a estar en el podio de la gran vuelta. Así que sí, por supuesto, veremos hasta dónde llegamos. El Giro es muy muy difícil. Pero tenemos que esperar una carrera agradable con buen clima este año. Entonces podemos tener una buena carrera. No voy a perder el tiempo a propósito. El recorrido es muy bueno para mí, no hay tantos kilómetros a contrarreloj y creo que podemos ser optimistas sobre lo que podemos conseguir.

Dices que el Giro de Italia es una carrera muy difícil, ¿pero crees que tienes oportunidad de ganar el Giro de Italia? Estoy empezando, así que tengo una oportunidad. Pero ya veremos, ni siquiera he pensado aún en ello. Ahora estoy concentrado en mi preparación y mi entrenamiento y sólo daré lo mejor de mí mismo. Los resultados no son tan importantes para mí, sólo quiero dar lo mejor de mí y completar una hermosa carrera y, quién sabe, veremos lo que sucede. Sería increíble ganar el Giro obviamente, pero no voy con las expectativas de ganar, voy con la intención de dar lo mejor de mí.

Has conseguido estar en el Top 10 de la clasificación general del Tour de Francia y en la Vuelta de España. Aseguras que los resultados no son importantes para ti, ¿pero consideras que podrías estar este año en el Top 10 en el Giro de Italia? Creo que la razón por la que digo que los resultados no son importantes para mi es porque, ya sabes, no va a cambiar mi vida. He conseguido tantos buenos resultados que, ahora, estoy compitiendo con total libertad y es una situación realmente agradable en la que estoy, tanto si gano el Giro, si termino décimo o si soy el último no cambia nada para mí. Entonces haré lo mejor que pueda. Pero sí, trato de dar lo mejor para el equipo. Cada vez que me subo a la bici doy el ciento diez por ciento, es por ello, que todos están orgullosos y es por lo que me inscribí. Y eso es lo que haré durante el Giro y ya veremos si soy lo suficientemente bueno como para ganar la Corsa Rosa. Si es el caso, seré muy feliz y si no lo soy, no es el fin del mundo, es sólo una carrera. Iré ahí para dar lo mejor de mí mismo y explorar esta carrera, pero realmente no tengo ninguna experiencia previa porque la última vez que terminé esta carrera fue en 2010, hace mucho tiempo, así que es realmente como si fuera la primera vez que compito en esta carrera. Es como si no hubiera pasado. Pues no tengo el mismo programa de hace diez años. Es bueno hacer una carrera diferente porque cada año hago el mismo programa de competiciones. También con Vini Fantini, como patrocinador, es una carrera muy importante para ellos. Y sí, creo, que estoy emocionado de hacer la carrera.

¿El Giro de Italia tiene dos contrarreloj y bastante montaña, ¿crees que el recorrido te beneficia por tus características físicas? Sí, sí lo creo, por eso voy. Esperamos a conocer el recorrido antes de decidirnos. Vimos la primera contrarreloj de los últimos ocho kilómetros, en la que no pierdes o ganas mucho tiempo. Sin embargo, la última contrarreloj es importante, los últimos treinta kilómetros de la carrera es una historia diferente. La carrera siempre se decide por segundos y por eso me conviene.

Vas a liderar al equipo en el Giro de Italia. Y luego, ¿te planteas estar en el Tour de Francia? Sí, ese es el plan. El año pasado fue la primera vez que participé y completé dos grandes vueltas en una temporada y mi cuerpo reaccionó bastante bien, especialmente en la Vuelta a España, tras haber completado el Tour de Francia. Me recuperé muy bien incluso tras el Tour de Francia. Así que, esperamos que podamos cumplir lo mismo este año en el Giro y después ir al Tour de Francia en realmente buenas condiciones y espero poder desempeñar un buen papel, para mí o para el equipo.

El objetivo del equipo es ayudar a Chris Froome en el Tour de Francia, pero tú también, en lo personal, como líder del equipo, a parte del Giro, ¿cuáles son tus metas para esta temporada? Solo seguir disfrutando del ciclismo. Solo quiero seguir compitiendo y no me centro solo en una carrera, hago cada carrera tan bien como pueda. Eso es importante porque no te quieres centrar todo el año solo en el Tour de Francia. Tienes una caída en la primera etapa y has gastado toda la temporada por una sola carrera... Es como cuando vas al Tour de Francia, algunas personas dicen si quieres ir a por etapas o la general. Yo intentaría por supuesto ambas. Yo voy a cada carrera para hacer lo mejor que pueda, pero ser parte del Tour de Francia con Chris Froome será emocionante, será muy interesante ver cómo podrá llegar porque sé que estará a muy buen nivel, pero obviamente necesitas ser el mejor de los mejores para ganar el Tour de Francia. Será un gran desafío, pero sí, vamos a ver cómo mejora todo el equipo alrededor de él. Yo también necesito mejorar, así que es un gran desafío también. Estoy realmente emocionado por este nuevo reto. Sólo quiero empezar a competir y cada carrera es un reto.

La carretera pone a cada uno en su sitio. ¿Tendrás tu oportunidad en el Tour de Francia o vas a ayudar 3a Chris Froome? No lo sé. Es algo que tienes que consultar con el equipo. Vamos ahí y descubrimos quién es el mejor corredor. Si Chris Froome está mejor que yo, por supuesto, voy a ayudarle.

¿Crees que Chris Froome podrá ganar el Tour de Francia? Si Chris Froome vuelve al nivel al que puede estar él puede ganar, por supuesto. Él tuvo un accidente muy peligroso. No sé si se siente mejor ahora, desde su accidente, pero para ganar el Tour de Francia tienes que ser el mejor de los mejores. Esperemos. Es un milagro que esté encima de la bicicleta. Creo que estará cerca. Un Chris Froome al 100% sin el accidente es una historia diferente. Le apoyaré lo mejor que pueda para que vuelva a su nivel y veremos.

¿Has hablado con él? ¿Él está confiado? No, no hablo con él sobre eso. Chris habla como un compañero de equipo normal.

¿La intención este año es luchar por la clasificación general de las vueltas de una semana? En todas las carreras intento dar lo mejor de mí, cada semana. Por supuesto, intentas hacerlo lo mejor posible. Sea cual sea la carrera.

Con tu cuarto puesto en la Vuelta a España, ¿piensas que has mejorado tu rendimiento en las grandes vueltas? Fui sexto en 2017 en el Tour de Francia con la espalda rota. Lo que he mejorado es mi madurez y mi táctica. Como mi concentración en las tres semanas fue increíble esta vez. Es algo en lo que realmente he progresado. No cometer errores tácticamente también es importante. No atacar en el momento incorrecto y no perder tiempo de esa manera. Pero físicamente, creo que definitivamente soy más fuerte que antes, pero también depende mucho del recorrido. No creo que La Vuelta a España me viniera bien el año pasado, pero estoy muy contento de llegar cuarto. Creo que no fue la típica vuelta, con llegadas cortas. Podría haber quedado incluso mejor, pero conseguí lo mejor con el recorrido que había. Por ello estoy contento.

¿Te ves capacitado para alcanzar el podio en una gran vuelta? Quedé cuarto en la Vuelta a España, así que quedé muy cerca. No es algo con lo que esté obsesionado. Simplemente voy a hacerlo lo mejor que pueda. El resultado depende de los otros competidores.

A tus 34 años, ¿crees que estás en el mejor momento de tu carrera? No pienso en eso mucho. El ciclismo ha cambiado mucho estos años atrás. El entrenamiento es más duro que nunca. Los números son mejores que nunca. Necesitas estar más concentrado, no es como cinco o diez años atrás. Había espacio para ir a restaurantes una o dos veces a la semana, relajarse, pasarlo bien. Ahora necesitas estar concentrado en entrenar. Sí, me siento más fuerte, tengo más madurez, definitivamente más fuerte, pero ya sabes, realmente no pienso en eso, simplemente intentamos hacerlo lo mejor.