Mikel Bizkarra (Mañaria, País Vasco, 1989) ha comenzado la temporada a un nivel excepcional. En su primera carrera, en la Volta a Catalunya, ha deslumbrado a todos con un espíritu combativo —con presencia en fugas— y aguantando con los mejores en las etapas de montaña. "Ha sido sorprendente porque era mi carrera de la temporada", asegura a RTVE.es. El ciclista bizkaino tiene como objetivo buscar una victoria parcial en la Itzulia y la Vuelta a España, las dos carreras principales para la Fundación Euskadi.

¿Qué balance haces de tu participación en la Volta a Catalunya? Pues, la verdad, que contento. Como equipo, también hemos estado muy bien. Es nuestra primera carrera World Tour desde que se unió Euskaltel. Creo que hemos dado un buen nivel, hemos sido protagonistas y la verdad que contento.

Has terminado 17º, ¿crees que puedes aguantar con los mejores en carreras de una semana World Tour? Es difícil, es verdad que aquí he estado bastante cerca de ellos en las dos etapas más duras, pero también hemos tenido una crono, donde perdí mucho tiempo. Es una disciplina que me cuesta mucho y así es difícil disputar una general con esa gente. Yo creo que tenemos que enfocarnos un poquito a otra cosa, a intentar luchar las victorias de etapa, que es lo que hemos perseguido también en esta Volta a Catalunya, estando justo después de las dos etapas duras, en esa fuga. Yo creo que estando a buen nivel, se puede conseguir esa victoria y ojalá pueda llegar pronto.

¿Crees que has dado un gran salto de calidad en tu carrera? Puede ser, ha habido algún momento puntual que también he podido estar cerca de ellos en etapas de montaña, pero sí que es verdad que aquí han sido dos etapas seguidas. Ha sido un poco sorprendente porque era mi primera carrera de la temporada y cuando comienzas a competir en marzo y todos —o la mayoría— han corrido, tienes esa duda de cómo estarás frente a ellos. Sabía que llegaba bien porque entrenando los datos eran buenos, las sensaciones eran muy buenas, pero luego eso hay que demostrarlo en carrera. Ojalá este nivel se pueda mantener durante toda la temporada y podamos estar ahí en la pelea.

¿Te ha sorprendido el nivel tan alto que algunos ciclistas tenían en competición? Sí, un poco sorprendente, sí que venía con una preparación específica para estas fechas porque la Itzulia, para nosotros, es el primer gran objetivo de la temporada. Tienes que estar bien en Catalunya si quieres estar bien en Itzulia. Había estado concentrado en Sierra Nevada y parece ser que el trabajo en altura ha hecho su efecto y he estado desde el primer día a un buen nivel. Es verdad que veían las carreras en la tele y se veía la ambición de los corredores, en un estado de forma muy bueno y eso hacía que tuviera hasta un poco de nerviosismo, miedo y también ilusión de verme como podía estar yo con ellos. Si estaba lejos, si estaba cerca, ha sido sorprendente, pero muy ilusionante de cara a los siguientes objetivos.

Los mentideros dicen que tienes nivel para ser un buen gregario en la montaña de un equipo World Tour. ¿Qué tienes que decir al respecto? La verdad que estoy muy a gusto en el equipo. Me valoran, estoy muy contento, de hecho, tengo un contrato para tres temporadas y estoy muy ilusionado con lo que nos viene, con el calendario que tenemos, no es un equipo World Tour, pero el calendario que tengo delante es como si fuera un equipo World Tour. La confianza que me transmiten, que tienen en mí, hace que esté muy a gusto y ojalá que puedan ser más de tres años aquí, que seguro que estaría muy contento de poder seguir durante muchos años.

Pero, ¿te gustaría en un futuro dar el salto a World Tour? Hay carreras que siempre te gustan y que estando aquí, ahora mismo, son imposibles estar en ellas. Si me haces esta pregunta hace unos cuantos años sí que tenía esa ilusión por estar en un equipo World Tour, ver hasta dónde podía llegar, pero ahora estoy muy contento, veo que en el equipo me valoran, que me cuidan, que me motivan. Es el equipo de casa y el objetivo es que el equipo pueda crecer y hacer méritos para que el equipo crezca. Ojalá pueda estar muchos años aquí haciendo que el equipo crezca y poder estar en esas carreras que, ahora son impensables, pero quién sabe en un futuro quizás podamos estar con los colores de casa.

¿Crees que te mereces un contrato en World Tour? Creo que ya desde hace unos años que me lo merezco, pero es algo que hubo un momento en el que me frustraba o me hacía ver que había muchos corredores que quizá no tenían el nivel que podía conseguir yo en la montaña en el World Tour y hacía que quisiera estar ahí y veía que no llegaba la oportunidad. Ahora es diferente. Disfruto de lo que tengo. De estar en un equipazo y la verdad que tampoco pienso en ello. Tengo carreras World Tour por delante, carreras ilusionantes, está la Volta a Catalunya, la Itzulia, la Klasika de San Sebastián, la Vuelta a España y otras grandes carreras. Tengo un calendario por delante muy bonito y creo que los próximos años también será así. Ojalá podamos mantener el nivel y hacer que este equipo pueda aspirar a mejores carreras.

¿Te autopresionabas por querer llegar a World Tour y eso reducía tu rendimiento? No sé si me bajaba el rendimiento o no, pero podía conseguir un nivel muy bueno, me veía a un buen nivel en carreras exigentes, de montaña, pero luego nadie me quería, nadie se fijaba en mí. Al final, vas cumpliendo años... Sabes que, cuanto vas veterano eres, más difícil es conseguir eso, y ya llega un momento en el que ya lo ves como algo lejano, más imposible, digamos, ya solo por la edad. No hay más que ver cómo vienen los jóvenes, arrasan con todo y son los corredores en los que se fijan los managers. Aquí me encuentro muy bien, me valoran y me cuidan muy bien. La verdad que, mejor que en casa, no se está en ningún lado.

¿La Fundación Euskadi más pronto que tarde se lanzará a World Tour o es un proyecto que está madurando y necesita tiempo? A día de hoy, es algo muy lejano. Es verdad que tenemos un equipo joven, con corredores que vienen pisando fuerte y que pueden dar un salto grande ya desde esta misma temporada. Pero llegar a World Tour ahora mismo sería algo impensable, tienen que darse muchas circunstancias. Lo primero nosotros: tenemos que mejorar, demostrar que podemos ser un equipo World. A día de hoy, no es el caso. Sí que tenemos acceso a grandes carreras, cada carrera es un objetivo, lo tenemos que hacer lo mejor posible, y no es porque sea World Tour, sino por ir mejorando todos y ojalá que ese Euskaltel que antes ilusionaba al aficionado vasco, ojalá podamos ilusionarles igual que antes y tengamos esa marea naranja detrás, que sería algo muy bonito para nosotros.

¿La Itzulia y la Vuelta a España son tus objetivos prioritarios? Sí, los dos grandes grandes objetivos del equipo, y también míos. La Itzulia es la carrera de casa, una carrera World Tour, de máximo nivel, en el que siempre vienen los mejores corredores del pelotón, una carrera muy difícil, pero pasa por las carreteras por donde entrenas, eso hace que te crezcas. Es una pena que no vamos tener ese público animándonos, pero ojalá en un futuro sea así, que podamos tener ese gran apoyo. La Vuelta a España es una carrera de tres semanas, he hecho dos Vuelta a España antes y siempre me han gustado desde pequeño las vueltas de tres semanas. Son carreras que es más importante esa recuperación, día a día, de aguantar esa fatiga y me encantaron esas dos Vueltas a España y estoy muy ilusionado para que también llegue esa gran cita.

¿Este año quieres buscar victoria de etapa? ¿Cuál es el papel que quieres mostrar? El objetivo, tanto mío como del equipo, sería buscar una victoria de etapa en ambas carreras, sabiendo que es muy difícil. Quizá es más difícil en la Itzulia. Habrá gente que pensará que en una carrera de una semana es más fácil que en una grande, pero no es así porque las oportunidades son menos. Son seis etapas y una es una contrarreloj que ya lo tienes que ir descartando y te quedan cinco y es muy difícil que una fuga llegue en esos cinco días, pero hay que intentarlo. En Catalunya era difícil, pero estuvimos en la pelea en alguna y ojalá en la Itzulia podamos estar también. En la Vuelta a España más de lo mismo. Siempre en las grandes o normalmente suele haber algún que otro día que suele llegar la fuga y habrá que darlo todo en esos días para estar en ella y estar por lo menos en la pelea, sabiendo que es muy difícil que llegue esa victoria, pero haciendo todo lo posible para conseguirlo.

Este año la Vuelta a España no pasa por tierras vascas. Así es, fíjate en 2020, lo tuvimos en casa y no pudimos estar. Este año, vamos a estar y no es en casa. Es una Vuelta muy bonita, con muchas etapas muy duras, que me gusta y ojalá podamos llegar en un momento muy bueno, haremos todo lo posible y ojalá que en esos 21 días pueda haber alguno que podamos estar en la pelea.

¿Qué etapa te motiva más tanto de la Itzulia como de la Vuelta a España? No sé si es que soy tonto, pero siempre elijo las más duras. Normalmente, las más duras son las más difíciles para ganar porque siempre gana alguien de la clasificación general, alguien muy fuerte. De la Itzulia, la etapa que más me gusta es la última, la de Arrate. Es una etapa corta, pero la verdad que es espectacular y muy exigente. En la Vuelta a España, ese final en Gamoniteiru, no lo conozco, sí que conozco La Cobertoria, San Lorenzo, todo lo que se hace en esa etapa, menos ese final. Como te he dicho, no sé por qué, pero siempre me gustan las más duras. Intentaremos estar en la pelea en ellas, sabiendo que es muy difícil, porque lo más normal, es que esas etapas sean para alguien que, seguramente, sea el más fuerte de la carrera.

Otra opción, Picón Blanco, que lo conoces de la Vuelta a Burgos. Sí, hay muchos finales en alto, hay etapas muy exigentes, al final, lo que se trata es intentar buscar esa fuga y, una vez que estés en ella, pueda tener opciones a llegar a meta. No es lo mismo disputar una etapa desde el pelotón contra 160 corredores que una etapa desde la fuga que sea con 20 o 30 o quizá menos. Siempre desde la fuga es más fácil, pero también hay que tener en cuenta que el nivel en las fugas suele ser muy alta.

¿En qué momento de tu carrera deportiva te encuentras? Yo creo que en la mejor, quizá para algunos 31 años sea un ciclista mayor, que ya ha dado lo mejor, pero creo que no es mi caso. Tuve durante muchos años con un calendario muy corto, en categoría continental. No he llevado una carga que haya puede llevar otro de mi edad. De hecho, en 2014, me tuve que recalificar como amateur. Son cosas que han hecho que quizá llegue fresco a una edad más madura. Yo creo que estoy en el mejor momento, tanto físicamente como mentalmente, con muchas ganas, con mucha ilusión, y eso hace que todavía puedan venir años muy bonitos.

¿Te quieres centrar en victorias de etapa en los próximos años o, si tu rendimiento continúa en este nivel, intentar luchar por la general de alguna carrera de una semana? Es verdad que luchar por una general de una carrera World Tour no es nada fácil porque el nivel siempre es altísimo. Puedes estar más o menos cerca de ellos, pero generalmente siempre veo que tienen otro punto que, cuando de verdad aprietan, es muy difícil estar con ellos. Sí puedes quedar el 15 o el 20, pero de ahí a poder luchar por un puesto de honor, creo que hay un buen cacho. Otra cosa son las carreras de una semana, que no son de categoría World Tour, en los que sí que creo que puedo estar luchando. Ya en su día, estuve en el podio de una Vuelta a Aragón, en una Vuelta a Asturias he estado entre los cinco mejores, entre los diez primeros en una carrera como la Route du Sud... Son carreras un poquito menores que sí que puedo estar en esa pelea. Todavía en esas carreras World Tour para estar entre los diez primeros queda bastante por mejorar.

La OPA de MásMovil para comprar el 100% de las acciones de Euskaltel y, por tanto, convertirse en nuevo propietario, ¿puede afectar al equipo al ser Euskaltel el principal patrocinador de la Fundación Euskadi? En principio, para nosotros, no cambia nada. Tampoco nos han dicho nada. En principio, todo seguirá igual y ojalá que así sea.

¿Qué te ha parecido la decisión de Mikel Landa que, a través de una carta a los socios, deja de ser presidente de la Fundación Euskadi? Es una cosa normal. Somos rivales en la carretera y eso puede originar a veces que otros equipos lo vean como si fuéramos ayudarle, que no es el caso. Cada uno hace su carrera. Él se tiene que centrar también en dar pedales, que bastante duro es, en los grandes objetivos que le vienen. Es una decisión normal y coherente.

Como corredor vasco, ¿qué te parece que vuelva el Tour de Francia a Euskadi? Yo creo que es algo muy ilusionante tener el Tour en casa. Que la afición pueda disfrutar de la gran carrera que es el Tour de Francia, del espectáculo que es. Para cualquiera que le guste la bici es algo muy bonito e ilusionante y ojalá que el Tour que empiece aquí sea una ayuda para que más chavales sea animen con la bicicleta. Vean el Tour cómo pasa por delante de su casa y eso haga que en el futuro podamos tener más chavales andando en bici y queriendo ser ciclistas.

¿Es un sueño para ti poder disputar el Tour de Francia? Claro que sí, cualquier carrera de tres semanas. También te digo que un sueño para mí sería correr el Giro antes que el Tour. También, es verdad, que si te ponen el Tour en casa, pues, estar en un Tour que empieza en casa sería algo que se te va a quedar para toda la vida. Hay muchas carreras bonitas, las de tres semanas son las que más me gustan y claro que sería un sueño estar en el Giro y en el Tour.