Dani Navarro (Salamanca, 1983) afronta su decimoséptima temporada como profesional después de fichar por el Burgos BH. El corredor, formado en Gijón, estaba sin equipo desde la temporada pasada y vuelve al profesionalismo como refuerzo primaveral del conjunto burgalés.

El ciclista español ha mantenido una rutina de entrenamientos que le permitían volver al pelotón profesional y debutará el próximo 3 de abril en el GP Miguel Induráin. Con su triunfo parcial en la Vuelta a España 2014, la general de la Vuelta a Murcia o el noveno puesto del Tour de Francia 2013, como resultados destacados, Navarro aportará experiencia al equipo como referente de la plantilla. “Este equipo tiene un buen calendario, hace carreras en España, pruebas importantes como la Vuelta al País Vasco, la Clásica San Sebastián y, sobre todo, la Vuelta a España. Tener este calendario es muy motivante”, señala a Radio Nacional de Asturias.

¿Qué tal estás? Bien, preparando el inicio de temporada, con ganas, con mucha ilusión. El día 3 de abril empezamos [se celebra el Gran Premio Miguel Induráin] y poco a poco, ya estamos ahí.

¿Cuánto tiempo te has comprometido con el Burgos BH? Una temporada normal. Hay algún corredor que ha empezado hace poco y mi temporada empieza el 3 de abril.

¿Existe alguna cláusula que incluya la opción de renovar? No, no hemos hablado. Estaba sin contrato y yo encantado. Estoy muy ilusionado, no tenía ninguna opción de correr en ningún sitio y súper agradecido. Voy a intentar hacer lo mejor posible porque, sinceramente, todavía creo que puedo hacerlo bien y, sobre todo, si la cabeza va bien ojalá siga otro año porque mi idea es hacer otro año más.

¿Por qué te has decantado por el Burgos BH? ¿O por qué solo tenías esa oferta? Sí, es verdad, que alguna oferta tuve, algún equipo Continental en Portugal, pero no me convencían, no me llamaban tanto la atención. Tenía que ser algo motivante, como el Burgos BH, porque este equipo tiene un buen calendario, hace carreras en España, pruebas importantes como la Vuelta al País Vasco, Clásica San Sebastián y, sobre todo, la Vuelta a España. Tener este calendario es muy motivante. Es una vuelta grande, que es lo que mejor se me da a mí y el calendario es lo que más me atrajo del Burgos BH. Hay corredores que conozco muy bien. Hablé con Julio, el manager, y la verdad que contento.

¿Llegaste rápido a un acuerdo con Julio Andrés Izquierdo? ¿Te convenció rápido? Sí, al final los dos estábamos contentos al hablar. Necesitaba un corredor experimentado y yo necesitaba correr y la verdad que fue rápido. Quedamos en Lleida y charlamos una hora y media y muy contento porque los dos estábamos de acuerdo en todo. El año pasado fue raro. En Israel Startup Nation no me trataron como yo quisiera. Ahora otra oportunidad más y ojalá tengamos suerte con las caídas y rindamos bien.

¿Por qué crees que no te renovaron en el Israel Startup Nation? El calendario me lo cambiaron muchísimo. Yo tenía, en principio, Dauphiné y Tour y no me llevaron. Luego me dijeron que iba a la Vuelta, luego al Giro… Yo creo que para rendir hay que tener un calendario sin que te lo cambien tanto. Yo estaba muy en forma para Dauphiné y Tour, entonces era un poco complicado todo. En carreras, me ponían a tirar en llano… Fueron cosas que no entendía y tampoco yo rendí como tenía que rendir por cosas así. Tampoco pongo excusas, no rendí y no me renovaron y ya está.

¿No hubo feeling? No, no lo entendía. Por ejemplo, en Dauphiné, ya sabes, que he ganado una etapa, he hecho en un año quinto en la clasificación, pues, tres días antes, me dicen que no voy cuando llevaron a cuatro o cinco para el llano. Eso te desilusiona, cosas así, mi cabeza tampoco hace que rindas al máximo. Fue un año muy raro, no tuve un buen año. Ya sabía que no me iban a renovar.

¿Vas a ser uno de los hombres referentes del equipo? En principio, sí, pero hay que demostrarlo. A priori, por nombre, puede ser, pero al final, la carretera pone a cada uno en su sitio, y hay que demostrarlo. Yo tengo una edad y llevo uno o dos años que tampoco estuve en mis mejores condiciones. Hay que ganarse la confianza de Julio como de los directores.

De todas las ofertas, también podías haber declinado todas y retirarte, pero al final has decidido seguir. ¿Qué ha pasado por tu cabeza? Sí, había llegado a un punto, a finales de febrero, que había muy pocas opciones. Sí es verdad que algún equipo World Tour se lo pensó. Ya cuando se cerraban las puertas la verdad que estaba muy complicado. Yo sabía que, si en marzo no tenía nada, sabía que no iba a correr. Me tomé de margen hasta marzo y yo fui el que hablé con Julio, le llamé yo personalmente y, gracias a yo llamarle y que necesitaban un corredor, pues, llegamos a un acuerdo. Opciones no tenía ninguna, hay que ser realista, me iba a retirar.

¿Uno de los objetivos que te marcas, entonces, para esta temporada es la Vuelta a España? Sí, además, es muy importante para el equipo. Todos sabemos que empieza en Burgos, además hay tres etapas y es súper importante. Me gustaba correr en Burgos BH porque la Vuelta me gusta. De las tres grandes vueltas, es la que más me gusta. Hay etapas en Asturias que conozco muy bien y me gustaría llegar a un gran momento de forma en La Vuelta. Pero ahora hay muchas carreras en abril y mayo y quiero intentar hacerlo bien.

¿La Itzulia será el inicio de competición del año para ponerse en forma de cara a la Vuelta a España? Soy realista. Sé que empiezo en Estella y luego la Vuelta al País Vasco y la gente viene súper rodada. Hemos visto esta semana en París Niza y Tirreno Adriático, la gente va muy rápido. Yo llevo sin correr desde octubre y lo voy a notar. Sé que no tengo muchas opciones, pero, como dices, vamos a ponernos poco a poco a tono y, a parte, después hay más carreras: la Volta a la Comunitat Valenciana, Vuelta a Andalucía, Vuelta a Asturias –que yo creo que la voy a correr- y me servirá para coger ritmo. A ver si en mayo, podemos estar bastante adelante.

Como referente del equipo, ¿intentarás luchar por la clasificación general de las vueltas de una semana del calendario español? Lo que me digan. Me tengo que ganar la confianza de todos. Yo también me tengo que sentir corredor y eso es lo primero. Si estoy bien, por supuesto. La Vuelta a Asturias, cómo no, es mi casa, mis carreteras, donde he entrenado toda mi vida y el objetivo es hacerlo lo mejor posible y por qué no, hacer entre los cinco o diez primeros. La Vuelta a Andalucía la tengo especialmente cariño porque mi mujer es de Granada y también me gustaría estar. A ver qué me dice el equipo, pero me imagino que a ellos les sentará muy bien tener un corredor delante. Entonces, si estoy bien, habrá que intentarlo.

¿Sería tu primera participación en la Vuelta a Asturias? Sí, va a ser mi primera Vuelta a Asturias, con mucha ilusión. Va a ser mi decimoséptima temporada y va a ser mi primera Vuelta a Asturias. Es curioso porque yo creo que todas las demás las he hecho todas o prácticamente todas. Asturias es una de las pocas vueltas que no he hecho y me encanta correr allí después de tanto tiempo.

¿Tienes alguna espinita clavada en cuanto no haber logrado algo en el ciclismo? No, quizá el año que anduve muy bien en el Tour de Francia [2013] haber ganado una etapa porque estuve muy cerca. No lo logré ese año y sabía que no lo iba a lograr otro año porque los años hay que aprovecharlos, el cuerpo no es el mismo un año que otro y ese año andaba muy bien y sabía que si no lo conseguía ese año, no lo iba a conseguir y así fue. Fue mi segunda mejor temporada y otro año, como te digo, iba a ser difícil porque no somos máquinas y hay años que andas mucho, pero otros por mucho que te cuides o que entrenes, pues, no vas igual.

En 2013, como comentas, lograste un meritorio noveno puesto en el Tour de Francia. Tienes más de 15 participaciones en grandes vueltas. ¿Estas carreras son las que más te han motivado? Sí, por supuesto, cuando eres más joven, el Tour de Francia te gusta correrlo. Sabes que es la vuelta por etapas más grande del mundo y quieres ir siempre al Tour. Yo estaba en Cofidis y siempre he ido, a pesar de ser español, por ser un equipo francés. Sí, motivan mucho las grandes vueltas. Cuando era gregario, andaba muy bien trabajando para los líderes y cuando fui líder, hice Top-10 en las dos grandes vueltas –Vuelta a España y Tour de Francia-. Soy un corredor de fondo y me gustan correr las grandes vueltas. Por eso, elegí Burgos BH. Sabía que tenían la Vuelta a España asegurada y eso es un plus para haber firmado con ellos.

¿Cuál es la victoria que te haría más ilusión conseguir? Lógicamente, una etapa en la Vuelta a España, si se puede pedir, en El Gamoniteiru. Lo conozco muy bien, he subido muchas veces allí desde hace muchos años y por qué no. Sé que es una etapa para los líderes y va a ser muy difícil, pero nunca se sabe.

Eres un corredor español que has competido prácticamente durante toda tu trayectoria deportiva en equipos extranjeros. ¿Piensas que no se le valora tanto al corredor español? ¿No se le da tanta confianza o consideras que tu caso es aislado? El problema es el que es, solo hay un equipo World Tour y luego hay equipos UCI Pro Team. Solo está Movistar Team como World Tour y ahí no cabemos todos. Si eres buen corredor y quieres ganarte la vida, tienes que emigrar. Yo siempre he corrido en el extranjero, por eso, no por nada.

¿Cómo ves al ciclismo asturiano? Yo creo que pasa por tiempos mejores, la verdad y, cuando yo pasé a profesionales, éramos ocho o nueve, incluso diez. Ahora, estamos nosotros tres. Iván García Cortina es un corredorazo, es el futuro, sobre todo, en las clásicas. Yo estoy a punto de retirarme y Pelayo Sánchez, no lo conozco, pero me han hablado muy bien de él. Samuel Sánchez me ha dicho que es un grandísimo corredor, sobre todo, que va muy bien para arriba. Podíamos estar mejor, la verdad, pero es lo que hay y ojalá sigan saliendo más corredores.