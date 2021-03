Jakob Fuglsang (Ginebra, Suiza, 1985) afronta su decimosexta temporada como ciclista profesional con la madurez suficiente y la calidad para seguir cosechando grandes éxitos. Antes de que entrara la pandemia del coronavirus, el corredor danés realizó una enorme temporada en 2019 con solventes victorias en vueltas de una semana y mantuvo la regularidad al año siguiente quedando sexto en el Giro de Italia. Tras el aplazamiento de la Vuelta a Andalucía, el experimentado ciclista debuta en el Tour de Haut Var este viernes con un objetivo claro: los Juegos Olímpicos.

-Tuviste una temporada espectacular en 2019 con las victorias en La Vuelta a Andalucía, el Criterium Dauphiné, la Lieja-Bastoña-Lieja, una etapa en la Tirreno-Adriático y otra en la Vuelta a España. En 2020, empezaste bien la temporada ganando en la Vuelta a Andalucía y el Giro de Lombardía, pero en las grandes vueltas no has podido luchar por el podio en los últimos dos años. ¿Te sientes cómodo luchando por la clasificación general en las grandes vueltas?

“No voy a luchar por la general de las grandes vueltas, eso me deja más espacio para ir en busca de victorias de etapas“

Yo sé que podría terminar en el Top-10 en todas las grandes vueltas, de hecho, lo hice en el pasado. Aunque no ha estado en mis objetivos principales, en el Tour de Francia no he tenido suerte. En 2020 fue una temporada difícil de planificar. Me centré en obtener resultados porque sabía que habría carreras después del confinamiento y quizá luego lo pagué al final. Este año no voy a luchar por la general de las grandes vueltas y estoy feliz en ese sentido porque me deja más espacio para ir en busca de victorias de etapas y para competir cada día y no estar sentado esperando a la última cima. Creo que para luchar por la general de una grande tienes que tener un gran equipo alrededor de ti. Si ves el equipo que tenía en el Giro quizá no era el más fuerte y creo que es cuestión de dinero también y de presupuesto. Dicho esto, estoy super feliz de ir al Tour de Francia en el 2021 y ser capaz de correr por etapas y preparar los Juegos Olímpicos en lugar de tener que centrarme en una general de una gran vuelta.

-Después de la salida de Miguel Ángel López del equipo, ¿te sientes el líder del equipo?

Soy uno de los líderes del equipo, pero no soy el único. Quiero decir, tenemos a Lutsenko también, que es uno de los grandes corredores del equipo. Tenemos a los jóvenes que vienen fuerte, como Aleksandr Vlasov. Creo, honestamente, que él ganará más responsabilidad y tendrá una mayor oportunidad para ser el líder en algunas carreras. No me siento el único líder del equipo, por supuesto que no.

"Estoy centrado en el Tour de Francia para preparar los Juegos" -¿Cómo afrontas la temporada? ¿Cómo estás físicamente? Pretendo tomarme el inicio de la temporada un poco más tranquilo, por el momento. Empezaré un poco más despacio, cogiendo la forma en la primera parte de la temporada para llegar en mi mejor momento a las clásicas. -¿Cuál es tu calendario para las grandes vueltas? De grandes vueltas, solo tengo previsto realizar el Tour de Francia, de momento. Luego, otra puede ser la Vuelta a España. Pero, por ahora, estoy centrado en el Tour de Francia para preparar los Juegos Olímpicos. -¿Tu objetivo va a ser luchar por las vueltas de una semana? “El objetivo principal son los Juegos Olímpicos“ Para carreras de una semana, yo voy a seguir compitiendo por la clasificación general. Uno de mis objetivos es el Tour de Suiza, que lo haré antes del Tour de Francia y, realmente, espero que pueda cambiar todas las posiciones de casi victoria que tengo -segundo, tercero y cuarto de la general- y pueda luchar por la victoria. Ese será uno de mis objetivos. Pero el objetivo principal son los Juegos Olímpicos. Además, en el calendario tengo previsto las clásicas en la primera parte de la temporada, el Tour de Francia para buscar triunfo de etapas y así preparar los Juegos Olímpicos. -¿Qué carrera te gustaría ganar? Me gustaría vencer en el Tour de Flandes y en los Juegos Olímpicos. Este año le daré una oportunidad al Tour de Flandes, lo hice hace unos años y realmente lo quiero intentar de nuevo. Y también tener la oportunidad de añadir otro monumento en mi palmarés. Quizá tenga que correr el Tour de Flandes cinco veces antes de lograrlo. Al menos, quiero intentarlo este año, también para llegar a conocer la carrera un poco mejor y probar. Lo hice una vez hace varios años y conseguí un resultado decente. Creo que haré lo que sea posible para lograr un buen resultado. Pero ganar son palabras mayores. Sería un sueño ganarla. Strade Bianche es otra de las carreras que me encantan de un día. Ya veremos. -¿Estás tú satisfecho si finalizas en el podio de una gran vuelta en el futuro? “Luchar por la general es mucho esfuerzo, es más interesante competir por etapas“ Nunca seré tan objetivo, quiero decir, un Top-10 sé que lo puedo hacer. Básicamente, lo hice en todas las grandes vueltas. Repetir un Top-10 no es esperar mucho de mí. Entonces, deben venir podios. Otra manera de encontrar el éxito sería ganando etapas. Yo creo que algunas veces lo que sacrificas, intentando hacer la general, son oportunidades como lograr el jersey de la montaña o victorias de etapa. Luchar por la general es mucho esfuerzo, comparado con lo que consigues si terminas del cuarto al octavo o incluso en el podio, siempre que no ganes. En ese caso, creo que es más interesante competir por etapas.