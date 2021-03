Egan Bernal (Bogotá, Colombia, 1997) es consciente que su lesión en la espalda no se va a resolver de un día para otro. “Este año voy a convivir con el dolor, hay que tener los pies en la tierra, hay que saber que es una lesión muy complicada. Por una parte, quiero ser optimista, pero por otra parte, quiero ser realista”, señala a RTVE. Su inicio en la temporada es alentador, a pesar de sus dificultades físicas, pero con un cambio de actitud midiendo cuáles son sus prioridades. Por de pronto, el Giro de Italia y asegura que “compartiré el liderato con otro corredor”.

Bernal comenzó en la Estrella de Besseges, sin apenas presencia, adquiriendo el tono de competición y ya en el Tour de la Provenza pudimos observar un corredor combativo, con enorme protagonismo en el Mont Ventoux -finalizando segundo-. En la gira italiana de clásicas, volvió a destacar con un segundo puesto en el Trofeo Laigueglia y un tercero en la Strade-Bianche. “Hasta el momento me ha gustado el calendario que he tenido y estoy súper contento”, asegura.

Llevas cuatro competiciones esta temporada. Podemos decir que las tres últimas se han saldado con buenas actuaciones. ¿Qué valoración haces de este inicio del año? Bien. No me quiero fijar tanto en los resultados, sino en cómo va la recuperación de mi espalda. Hasta el momento ha ido bien, me ha dejado esforzarme y eso es lo que rescato del inicio de temporada.

Hablando de la lesión de espalda que te obligó a retirarse en el pasado Tour de Francia. ¿Estás plenamente recuperado? No, no creo. Va a ser un proceso bastante largo. Todavía estoy sintiendo un poco de dolor en algunas partes de la carrera. Hasta el momento, he corrido pruebas de un día o carreras de cuatro días, que es diferente a una gran vuelta. Tenemos que esperar a ver cómo va a reaccionar la espalda en el Giro de Italia. Esperemos que bien.

A pesar de esos dolores, has disputado ya etapas exigentes, como el ascenso a la mítica cima del Mont Ventoux o el recorrido montañoso del Trofeo Laigueglia, con buena presencia en la parte delantera. Sí, todavía me duele un poco, hay momentos en la carrera que me duele, aunque al final de las pruebas es más el dolor de piernas que el dolor de espalda, pero es algo que todavía está ahí. Tengo que estar fortaleciendo todos los días con el fisioterapeuta, con dos sesiones de trabajo en el día para poder estar bien. La lesión no desaparece, la verdad.

Aunque persiste el dolor de la espalda, ¿vuelves a sonreír encima de una bicicleta? ¿Te sientes más competitivo, de momento, que el año pasado? El año pasado también me sentía competitivo. Volví a correr -tras el confinamiento- la Ruta de Occitania y gané. Corrí el Tour de l'Ain y quedé segundo, así que el año pasado también estuve competitivo. Después vino la lesión y sabemos todo lo que pasó. Pero sí, digamos, que me vuelvo a sentir un poco con mi estilo de correr, que es más al ataque. Me gusta correr carreras de un día, que son más agresivas. Hasta el momento me ha gustado el calendario que he tenido y estoy súper contento.

¿Eres optimista de que la lesión de espalda desaparezca a lo largo de este año? Este año voy a convivir con el dolor, hay que tener los pies en la tierra, hay que saber que es una lesión muy complicada. Por una parte, quiero ser optimista, pero por otra parte, quiero ser realista. Hay que ir paso a paso y mirando cómo va esa recuperación y hacer las cosas bien para que todo salga lo mejor posible. “Sigo siendo un corredor joven que tiene que aprender bastante“

Muchos expertos hablan de que estamos ante un Egan Bernal completamente distinto en 2021. ¿Crees que has cambiado la actitud a la hora de disfrutar cada carrera y no presionarte por destacar en cada una de las pruebas corres? O, dicho de otro modo, ¿has adquirido más madurez para prepararte tus próximos objetivos? La experiencia siempre se va adquiriendo. Ahora tengo 24 años, el año pasado tenía 23. Gané el Tour de Francia con 22 años. Sigo siendo un corredor joven que todavía tiene que aprender bastante. Seguramente seguiré cometiendo errores. Los cometí en su momento, pero algo de la preparación hemos cambiado. Siempre hay que evolucionar. Intentar cambiar algo. Cada uno va evolucionado y, si nosotros no cambiamos, obviamente, nos quedaremos en un solo lugar. Nos enfocamos bastante en el problema que tuve en la espalda y, de momento, es lo que quiero solucionar. Hasta el momento va todo bien.

¿La intención en la Tirreno-Adriático es no disputar la general sino ir cogiendo la forma? Sí, venimos con un equipo fuerte. Está Ganna, Kwiatkoswki, Pavel, por otro lado, estoy yo. Yo creo que podemos jugar bastantes cartas. Ahora el equipo tiene una mentalidad diferente de competir. No queremos hacer lo mismo de siempre: controlar y controlar, sino tal vez, dar un poco más de espectáculo. Teniendo varios corredores de tan buen nivel, yo creo que se puede hacer algo en la estrategia y es lo que vamos a intentar, jugar con varias cartas.

El 8 de mayo arranca el Giro de Italia, tu gran objetivo del año y esperemos que estes recuperado ya de la espalda. La edición 2021 cuenta con siete finales en alto, entre ellos, el Monte Zoncolan y dos contrarreloj. ¿Todo lo que no sea ganar te dejaría insatisfecho? No, es el Giro de Italia. Un podio en una gran vuelta es algo muy importante, al menos para mí. Yo sueño con estar en el podio del Giro, ya ganar, quedar segundo, quedar tercero, finalmente, tampoco uno es que pueda controlar todo. Yo lo que quiero es estar competitivo, estar ahí, dar espectáculo y, sobre todo, dar mi 100% y que la espalda, por lo menos, me deje correr con cierta libertad. No tener el miedo de si ataco, me duele o si hago un esfuerzo, me duele la espalda. Yo creo que, desde que el cuerpo me deje exprimirme, fuera el resultado, ya sería ganancia, después de todo lo que viví el año pasado. La verdad, ya con eso, quedaría satisfecho. “Sueño con estar en el podio del Giro“

En ese sentido, ¿acudes al Giro de Italia sin presión con respecto al Tour de Francia del año pasado? No sé, la palabra presión no me gusta mucho porque, finalmente, hay diferentes tipos de presión. Tal vez lo que para ti es presión, para mí no lo es. Obviamente, quiero prepararlo bien. Estoy haciéndolo lo mejor posible para llegar al Giro de Italia en mi mejor condición. Llevamos un equipo fuerte. Estamos cogiendo un equipo fuerte. Seguramente compartiré el liderato con otro corredor. El respeto que debemos tenerle a la carrera y a lo que el equipo está haciendo por nosotros es grande. No sé si llamarlo presión, pero estoy haciendo las cosas bien y quiero llegar bien a la carrera.

En ese trabajo para llegar bien al Giro de Italia, hay que decir que las tres grandes vueltas cuentan con dos contrarreloj en cada una, una de inicio y otra al final. Por tanto, ¿piensas que la clasificación general del Giro de Italia se va a decidir en la especialidad de la crono o en la montaña? Y, en ese aspecto, ¿has podido preparar a conciencia en la lucha contra el reloj? Yo creo que se va a decidir en las dos. La primera, una contrarreloj de 10 kilómetros, aunque parezca corta, puede dejar bastantes diferencias. Diferencias que tal vez no puedas sacar escalando. Un especialista contra alguien que no vaya tanto en la crono. He trabajado lo justo. He trabajado lo que he podido con mi problema en la espalda. Tampoco puedo, en este momento, volverme loco y machacarme en una posición, que es súper agresiva para mi espalda porque una cosa puede perjudicar a la otra. No quiero ser repetitivo: he trabajado bastante en lo que ha sido la lesión y espero poder llegar al Giro de Italia y hacer una crono decente, al menos.

¿Quiénes crees que serán tus rivales? La verdad que no he visto ni siquiera qué otros corredores van a ir a la carrera. Finalmente, sí que cambian bastante, siempre al inicio va a ir un corredor, luego va a ir otro, cambian, y prefiero concentrarme en lo que yo estoy haciendo, hacer las cosas bien con mi equipo y ya llegará el momento de analizar exactamente quién va a ir, situaciones y cómo podemos hacer para ganarles la carrera. “Me gustaría ir a la Vuelta“

En la segunda parte de la temporada, ¿hay opciones de que compitas en una segunda gran vuelta este año? Si es así, ¿la Vuelta a España podría estar en tus planes? Me gustaría la Vuelta a España, la verdad. Nunca he ido a la Vuelta, siempre he estado en el Tour. De hecho, es la primera vez que voy a hacer el Giro, así que, este año hacer esas dos carreras, me gustaría. Hacer el Giro, luego tomar un descanso y preparar la Vuelta, estaría bien, pero en este momento, me quiero enfocar solamente en el Giro.

Por su recorrido montañoso tan exigente, ¿los Juegos Olímpicos es el segundo objetivo serio de la temporada? En este momento estoy solamente preparando el Giro y los Juegos Olímpicos van a venir después. Quiero ir objetivo por objetivo. Lo primero va a ser el Giro, luego ya después de ahí, nos sentaremos con el entrenador y analizaremos si el llegar bien a los Juegos Olímpicos puede ser una opción o no.

Colombia cuenta con buenos escaladores. Tenéis un gran equipo para afrontar ese recorrido tan montañoso. ¿Habría libertad de liderazgo? Colombia tiene muy buenos corredores para ese circuito, pero hay que mirar quién va a estar bien. Es una fecha complicada después del Tour de Francia, así que, yo creo que esa selección va a estar un poco complicada. Los corredores tienen que ser un poco honestos y decir quién va a estar y quién no.