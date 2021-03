Emma Norsgaard (Silkeborg, Dinamarca, 1999) es una corredora joven, pero con unas condiciones físicas envidiables para convertirse en una de las mejores velocistas del pelotón internacional en un futuro.

A sus 21 años, la nueva incorporación del Movistar Team para las dos próximas temporadas está cuajando un gran inicio de temporada. En sus dos primeras carreras, ha quedado segunda en Le Samyn féminas y en la Omloop Het Nieuwsblad féminas. “Me encantaría brillar en las clásicas, son mi objetivo principal”, señala a RTVE. Sus objetivos, para esta temporada, serán las Flanders Classics y los Juegos Olímpicos.

Fue un poco sorpresa que la temporada empezara tan bien. En cuanto a mí, empezar la temporada con un nuevo equipo, puede ser también difícil. Necesitamos conocernos y quizá estoy un poco sorprendida de que me esté yendo tan bien en el equipo y que yo haya podido conseguir estos resultados.

Tu inicio de temporada es espectacular. Logras dos segundos puestos en las dos primeras carreras que has hecho en World Tour. ¿Te ha sorprendido a ti misma?

No, no lo había pensado. Aunque por supuesto tenía esperanzas de que todo saliera así, pero nunca se sabe, nunca sabes cómo es el nivel del resto de los competidores ni cómo es tu propio nivel después de pasar la temporada sin correr, así que estaba nerviosa antes de la carrera.

¿Te has adaptado muy bien al World Tour? ¿Has notado mucha diferencia respecto a otras categorías del ciclismo?

Tu progresión, cada año, ha sido paulatina. El año pasado ganaste una etapa en la Semana Valenciana, quedaste tercera en Omloop Het Nieuwsblad y mismo resultado en los Campeonatos Europeos Sub-23 de Ciclismo en ruta. ¿Piensas que has ido progresando cada año?

Sí, definitivamente. Incluso el pasado año tenía mucha confianza en cómo mi desarrollo iba evolucionando y quiero llegar a convertirme en una competidora para las clásicas. Quiero decir, me estoy entrenando para ser este tipo de ciclista y estoy realmente feliz de ver que estoy progresando. Ahora está llegando, así que es agradable. Desde el año pasado hasta ahora, he mejorado mucho así que espero poder continuar.

No diría que estoy asustada. Trabajo bien bajo presión, así que diría que, para mí, es agradable pensar que, si gano, puedo convertirme en una de las mejores. Es también agradable desde el equipo y desde fuera, así que, para mí, esto sólo me genera esperanza de que pueda suceder.

Sí, claro. Nunca he comenzado una carrera sin la convicción de que podía ganar. Siempre me gusta ir a ganar si es posible y si veo mi oportunidad, por supuesto, iré a por ello, definitivamente.

Las clásicas, definitivamente. Claramente, ahora me veo como una corredora de clásicas. Quizás, algún día, pueda convertirme en una gran ciclista de carreras de una semana, pero, por el momento, prefiero centrarme en las clásicas.

Este año, mi objetivo principal es ir a Gent-Wevelgem y espero que en los próximos años sea competir en el Tour de Flandes. Definitivamente, esta es una de las carreras más importantes en las que podemos competir, así que, por supuesto, que para mí es un gran objetivo que un día pueda ganar el Tour de Flandes. Quizás no este año, pero uno de los próximos años a lo mejor pueda estar en lo más alto del podio.

Tú eres subcampeona mundial y europea junior en ciclismo en ruta, ¿te defines como velocista y especialista contra el reloj?

Sí, me gustaría considerarme una velocista, quizás no soy la más rápida, pero sí me veo a mí misma como una velocista con una habilidad de realizar un aceptable contrarreloj. Quizás, esta es la perfecta combinación para ser una corredora de clásicas. Quizás, es eso lo que soy, una corredora de clásicas.