Tadej Pogaçar renueva su contrato con el UAE hasta 2026

El ciclista esloveno Tadej Pogaçar, de 22 años, ha extendido su contrato con el UAE Team Emirates hasta el 2026, según ha aunciado el equipo en sus redes sociales.

“✍️@tadejpogacar , until 2026! ����

The young Slovenian extends his contract with the Team.



More ��: https://t.co/lA6tdIZMVs#UAETeamEmirates #RideTogether pic.twitter.com/qu4P7sz8bW“