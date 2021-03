Alex Aranburu (Ezquioga, España, 1995) afronta su sexta temporada como ciclista profesional enrolado en las filas del Astana-Premier Tech. Con victorias en sendas etapas en la Vuelta a la Comunidad de Madrid y la Vuelta a Burgos, el ciclista de gipuzkoano es una de las grandes bazas españolas en las clásicas. Arrancó la temporada con un meritorio sexto puesto en la Omloop Het Nieuwsblad, compitiendo con los mejores. Una buena actuación que ayuda a su confianza para debutar este sábado en la primera gran clásica del año, la Strade-Bianche. Aranburu atiende a Radio Nacional de España a unas horas del inicio de la carrera italiana.

-¿Qué tal estás?

Bien, aquí estamos en Italia. Acabamos de reconocer los últimos 70 kilómetros. Hemos venido todos, con las bicis y nosotros, llenos de polvo, pero ya nos hemos duchado, un masaje y a descansar para mañana.

-Debut en la Strade-Bianche. Una carrera de prestigio. ¿Aspiración máxima para lograr la victoria?

Eso ya son palabras mayores. Es una carrera, yo creo, muy difícil de gestionar. Hay mucha gente buena. Es la primera vez que vengo, pero yo creo que llegamos en buena forma. Las anteriores carreras me he encontrado bien, al menos, y ya venimos con un poco de confianza. Queremos estar en la pelea.

-¿Crees que has dado un salta de calidad para demostrar tu gran talento en las clásicas?

El año pasado probé, por primera vez, la Milán San Remo y anduve bastante bien y este año, en Omloop Het Nieuwsblad, también me he visto adelante. Eso te da más confianza, sí. La Strade-Bianche será una carrera nueva, esperemos que estemos adelante, disputando y dando guerra. A ver si las piernas están bien.

-Hay muchas ganas de ciclismo. ¿Tienes la sensación de que entre vosotros también hay esa ansiedad de que empiece ya lo más importante de la temporada?

Sí que tenemos ganas. 2020 fue un año raro y este año, en principio, al menos, hemos empezado mejor en cuanto al calendario. Todos tenemos ganas. Todos los equipos han venido con gente muy buena y yo creo que habrá una carrera muy bonita.

"Será una carrera muy dura"

-Es de agradecer que estés en esa nómina de verte en un pelotón con esos nombres, como Van der Poel, Alaphilippe o Van Aert, pero por otro lado, la victoria debe ser lo más caro que hay ahora mismo en el mundo del ciclismo.

Es una carrera espectacular, habrá caídas, habrá mucha tensión y yo creo que será una carrera muy difícil, habrá que ir todo el día adelante. Todos quieren estar adelante y, por tanto, será una carrera muy dura.

-En esa gira por Italia, el año pasado quedaste séptimo en la Milán-San Remo. Al ser un monumento del ciclismo, ¿es un objetivo ambicioso buscar el triunfo?

“Intentaremos estar adelante y dar lo mejor y a ver qué tal sale“

Es un monumento, al final, son unas clásicas muy importantes y difíciles. El año pasado venía sin presión, era la primera vez que hacía tantos kilómetros en una carrera y la verdad que anduve bastante a gusto. Pude llegar en el segundo grupo al sprint, hice un puesto bonito, para mí al menos, y para este año, me da más ganas e ilusión por mejorar. Si mejoramos, malo no será el resultado.

-¿Te asusta o te presiona que Te vean como una de las grandes bazas españolas en las clásicas?

No, asustar no, al final, veo como una oportunidad, son carreras que me pueden venir bien, intentaremos estar adelante y dar lo mejor y a ver qué tal sale.

-¿Cuáles son los objetivos de este año? ¿Qué te dice Alexander Vinokourov –manager general del Astana-Premier Tech?

Él ya sabe qué carreras me gustan. Ha estado aquí, entrenando con nosotros y ya me ha dicho que intente mañana estar adelante y que luego si estamos al final, en el repecho, pues, la colocación es muy importante y a ver qué tal sale. Me ha dicho que para Amstel Gold Race y para Milán San Remo, a ver si llego bien, y yo también tengo esa intención. Si todo va bien, iremos mejorando cada carrera, encontrándonos mejor, espero.