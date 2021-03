Carlos Rodríguez (Almuñecar, Granada, 2001) es una de las grandes apuestas de gran proyección del ciclismo español. A sus 20 años, el ciclista granadino está disputando su segunda temporada como ciclista profesional y su inicio de temporada es muy alentador. Su rendimiento en el pasado Tour de la Provenza, sobre todo, en la mítica cima del Mont-Ventoux deslumbró a muchos amantes del ciclismo. Rodríguez supo tirar del grupo de cabeza, que le valió un doble triunfo del equipo: la victoria de Iván Ramiro Sosa y la clasificación por equipos, además de afianzar el segundo puesto de Egan Bernal. Si a esto le añadimos su gran actuación en el Gran Premio Industria & Artigianato, Rodríguez está demostrando sobradamente su gran calidad que atesora. Por eso, no es de extrañar que le señalen como el futuro del ciclismo español, hecho que no le presiona: “La presión es la que yo mismo me pongo porque, ni por parte del equipo, me han dicho “tienes que tener resultados” ni nada por el estilo, sino todo lo contrario”, señala a Radio Nacional de España.

¿Contento por tu gran actuación en el Tour de la Provenza en la subida al Mont Ventoux? ¿Te sorprendiste a ti mismo?

Sí, eso es lo principal, el poder ayudar, verte delante y que, realmente, está sirviendo tu trabajo y que luego al final tiene la recompensa de la victoria, yo creo que no se puede comparar esa sensación con ninguna otra.

Los expertos del ciclismo tienen depositadas en tus espaldas muchas expectativas desde siempre, pero en especial, desde que en 2020 fichaste por el Ineos. ¿A ti te afecta esa presión o es algo que no va contigo?

Algo que va yo creo más bien a parte. La presión es la que yo mismo me pongo porque, ni por parte del equipo, me han dicho “tienes que tener resultados” ni nada por el estilo, sino todo lo contrario. Ahora mismo, mi única preocupación es aprender de los grandes corredores que están a mi lado e ir progresando poco a poco.

Tú tienes contrato con Ineos hasta 2023. Nos dices que no te meten presión, pero ya sabemos, que en Ineos, no cuesta demasiado darle la alternativa a los jovenes, ya lo vimos con Egan Bernal. Has comentado que tienes mucho margen de mejora por delante. ¿Cómo lo plantea el equipo? ¿Y cómo lo planteas tú esta evolución?

Al haber fichado joven por el equipo, lo principal estos primeros años es adaptarse a la categoría, al nivel, al kilometraje y ya poco a poco ir viendo cómo voy progresando, cómo voy mejorando, cómo se va adaptando mi cuerpo y luego ya veremos en un futuro los objetivos que planteamos.

Reconoces que lo primordial es ir adaptándose a la categoría, pero el protagonismo que has adquirido en el Tour de la Provenza -junto con la buena actuación en el GP Industria & Artigianato-, en ese sentido, ¿has hablado con el equipo para tener libertad en el futuro? O, dicho de otro modo, ¿te sientes más cómodo siendo gregario o al defenderte bien en la montaña te gustaría tener más protagonismo para disputar la clasificación general de carrera de una semana en un futuro?

Yo creo que eso es una cosa que no me tengo que plantear. El otro día en el GP Industria & Artigianato, tuve libertad. Sí, es verdad, que teníamos varias corredores que podíamos estar delante, pero en esta carrera justamente no tuve que trabajar y no tuve el nivel suficiente para estar en el corte más delantero con los cuatro corredores que se jugaron la victoria, así que, no es una preocupación que tenga yo ahora mismo que me dejen libertad para disputar carreras. Sí, es verdad, que es algo bonito de que el equipo está a tu disposición y poder dar lo mejor de ti y ver hasta dónde puedes llegar, pero no es una cosa que me preocupe ahora.

Dices que el futuro todavía no te preocupa, es normal, tienes 21 años, ¿pero crees que tienes virtudes físicas para aguantar tres semanas y debutar en una gran vuelta?

Eso hasta que no lo haces, no creo que lo descubras porque hay corredores muy buenos a los que en la tercera semana -incluso la segunda- se le hace larga y otros corredores que a lo mejor en las carreras de un día no van tan bien, pero sin embargo, en carreras por etapas de tres semanas vuelan. Habrá que verlo con el paso del tiempo.

¿Cómo es INEOS por dentro? Se les había colgado una imagen de villanos, otro de laboratorio, pero ¿en realidad en el día a día cómo es?

No es como se imagina de la sensación que puede dar, que tenemos aquí, a lo mejor un equipo robotizado, no humano y cuando es todo lo contrario. Siempre lo que se mira es lo mejor para el corredor y sí que es verdad que buscamos los mejores en todos los aspectos, pero que no es todo tan complejo como parece.

A nivel de equipo, ¿cómo habéis llevado la irrupción del Jumbo-Visma en 2020 como dominador de las carreras de tres semanas? ¿Ha sido traumático ahí dentro?

Yo como no he estado en las grandes vueltas, no puedo decir el planteamiento que se ha tenido o lo que se ha comentado. Por parte del equipo, no he escuchado nada. Nosotros intentamos tener una mentalidad siempre ganadora y últimamente estamos intentando correr haciendo que el corredor disfrute también de las carreras, intentando variar ese estilo que habíamos tenido en los últimos años que parecía que le estaba quitando la emoción al ciclismo.

¿Crees que puedes tener espacio para progresar en el Ineos?

Ahora el principal planteamiento que tengo es ir adaptándome poco a poco a la categoría, ir aprendiendo y mejorando día a día.

¿A qué se debe que no salgan tantos talentos españoles en la actualidad? ¿Crees que es necesario cambiar el sistema de entrenamiento en España en la categoría junior?

No sé si tiene que ver que, en otros países, haya mucha más cantera, más carreras, quizá se vive el ciclismo de otra forma, también siempre parece que en otros países están entrenando más desde jóvenes y obtienen mejores resultados, que eso quizá a los corredores españoles les llega a desmotivar. Pero es una pregunta un poco compleja que hay que analizar con diversos factores.