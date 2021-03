La París Roubaix, en el aire por el coronavirus

La celebración de la Paris Roubaix, programada para el próximo 11 de abril, está en el aire. Las rumores de los últimos días fueron confirmados este martes por el diario Le Parisien, que apuntaba a un aplazamiento, mientras que en otros medios galos, como L'Equipe, apuntan a que la decisión todavía no está tomada y se hará pública la próxima semana.

ASO, la empresa organizadora del evento, apura las opciones de disputa de la 'Reina de las Clásicas', que ya tuvo que ser cancelada en otoño de 2020 por el mismo motivo, después de un primer aplazamiento en plena explosión de la pandemia de COVID-19.

'El infierno del Norte' es el tercer monumento del ciclismo del calendario ciclista internacional, tras la disputa de la Milán-Sanremo y el Tour de Flandes, que se disputará el próximo 3 de abril. Tras ella, llegarán la Lieja-Bastoña-Lieja y el Giro de Lombardia.

Los organizadores de la carrera, según L'Equipe, están revisando el recorrido para intentar limitar los accesos al público a la carrera, después de las declaraciones del prefecto de la región Hauts-de-France, Michel Lalande, en las que no veía coherente la disputa de carreras en Bélgica. Aunque Lalande no se pronunció sobre si la carrera se podrá celebrar o no, fue pesimista y aseguró que ve "el cielo menos azul".

El COVID está golpeando con fuerza esta zona del norte de Francia, donde permanecen más de 3.000 personas hospitalizadas, 571 en la UCI, según datos de este lunes.