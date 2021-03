Juanmi Mercado (Armilla, Granada, 1978), reconocido escalador, ganador de dos etapas en el Tour de Francia y otra en la Vuelta a España en la mítica subida a Lagos de Covadonga, vuelve al ciclismo profesional tras 14 años retirado. A sus 42 años, regresa con ilusión y ganas porque “he nacido para la bicicleta”, señala a RTVE.

Tras apartarse de la bicicleta, las malas compañías y el coqueteo con las drogas le llevaron a tocar fondo y estar envuelto en varios escándalos, acusado de pertenecer supuestamente a una banda de atracadores. Una caída a los infiernos, que ha estado luchando desde un centro de desintoxicación y, que por suerte, ha podido solucionar. La bicicleta se ha convertido en una especie de salvavidas para salir de su situación tan complicada.

¿Por qué decides volver a competir? Porque el deporte desde que yo empecé en mis inicios es mi mundo. Te quedas con el sabor de boca de que podía haber luchado un poco más, pero cuando yo me retiré lo di todo en mi carrera profesional. He decidido volver porque el deporte es una cosa buena para la salud y a mí me ha aportado –cogiendo mi bicicleta- buenos momentos. Yo empecé en el mes de junio de 2020 a andar, a hacer ejercicio y a mover el cuerpo porque tenía bastante peso, 10 o 12 kilogramos más. Empecé a salir con gente, con grupos y, como hay más afición ahora –más de la que cuando yo estaba como profesionales-, ya vi que me animaba la gente y que estaba bastante fuerte porque he estado en la sierra. Estoy bajándome de peso bien, no me decaigo, entonces hablé con el presidente de la Federación de Ciclismo de Andalucía, con el que yo empecé en mis inicios. Le dije de empezar a correr y me respondió ¿qué estás hablando? Pues, mira, lo que te estoy contando. Que yo antes de correr cuatro romerías de master, que son carreras también, me meto en un equipo, corro en categoría Élite con gente y así me meto en este mundo. Si empiezas con equipos Élite y Sub-23 es un poco más profesional, con directores. Estuve pensando en la Fundación Manuela [un equipo de Granada], pero no llegamos a ningún acuerdo. Hablé con más gente y fiché por el Brócoli Mecánico Sakata y empecé el pasado domingo en Cantabria.

¿Qué bicicleta cogiste para comenzar tus entrenamientos? Yo he tenido muchas bicis, pero yo no he sido de coger las bicis de los equipos. Yo he tenido una que me ha gustado, como la que tengo ahora, que no es una bici de tope de gama, pero para correr y empezar… Al fin y al cabo, en la bici hay que sufrir, lleves la mejor o la peor. Si vas con la mejor, si tienes clase y vas bien, siempre es bueno. Ahora mismo, tengo una bicicleta de carbono, no está montada como tienen los ciclistas PRO. En estos tiempos, hay equipos que llevan buen material. Este año se puede mejorar todo. Óscar Sevilla: "Estoy viviendo los mejores momentos de mi vida" ÍÑIGO ZUBELDIA

¿El material y la vestimenta corren a cargo del equipo? El tema de la bicicleta y vestimenta nos lo dan. Es un equipo que lleva pocos años, pero sigue ahí. Es importante que lleve una estructura de escuelas hasta todas las categorías y luego tiene su equipo que está en marcha, en Élite y Sub-23, con gente que están progresando. Yo, por haber sido profesional, están muy contentos porque pueden sacar mucho de mí, pueden aprender mucho. Ya en carrera, el otro día, estaban súper contentos los ciclistas Sub-23 porque cómo me movía yo y cómo planteó también Manuel García, el director, la carrera… La planteó bastante bien y era una carrera con 200 ciclistas a mil por hora, lloviendo, frío… Después de tantos años como profesional, todos pendiente mía, todos pegándome con el manillar, esto parece que estamos en la feria de toros… Eso es correr, es competición, yo me movía, al final se movió la gente del equipo, lo que se pudo… Se hizo una buena carrera. David Zafra estuvo adelante muchos kilómetros y luego había un grupo detrás con tres del equipo. El inicio de temporada ha empezado bien con el Brocolí Mecánico Sakata.

¿Entonces te han perfeccionado la bici desde que has fichado por el equipo? La he perfeccionado yo. La he dejado un poco con sus once velocidades porque tenía diez y le he puesto unas ruedas en condiciones. Poco a poco iré evolucionado yo y a ver si el equipo entre unos y otros hacemos un buen año. Mi idea es ayudar a la gente joven, que será importante, porque siempre de un profesional –haya estado parado- he tenido una maniobra que a lo mejor un ciclista Sub-23 puede tener la misma que yo. La idea es que ellos, en momentos dados, solucionen las cosas, como me pueden solucionar ellos a mí y luego yo hacer lo mejor que se pueda este año. “Lo importante es que la gente de sub-23 puedan ir progresando“ Yo he entrenado bastante bien, llevo una serie de kilómetros que, en estas fechas, jamás he tenido yo en profesionales y bien hechos. He estado en altitud –en Sierra Nevada- y luego en la costa, me la he recorrido de punta a punta. Ahora, planificarme el equipo y a ver qué puedo sacar. Mi objetivo es a ver qué nivel puedo tener y qué hueco puedo tener. Lo importante para el equipo es que la gente que tiene de Sub-23 hagan una buena Copa de España, puedan ir progresando y se haga un buen año.

¿Cómo ha sido el proceso para fichar por el Brócoli Mecánico Sakata? ¿Llamaste a la puerta de muchos equipos? El exciclista Manuel Calvente estaba en la Fundación Manuela, hablé con él, habló con los jefes y al final parecía que iba a estar ahí, pero no pudo ser. Me ha encajado mejor el Brócoli Mecánico Sakata porque por contactos que tengo y amistades he podido tener un hueco aquí que, a lo mejor, en otros equipos también podía haber estado antes que el Brócoli... Estaba esperando unos meses un poco la respuesta del equipo de Granada, por ser de aquí, pero ya cerré el fichaje con Manuel García.

¿Las condiciones serán económicas dependiendo el rendimiento? Sí, es un equipo modesto. Si yo lo hubiera hablado meses antes de cuando yo estuve hablando con el equipo de Granada, pues, podíamos haber llegado a algo más interesante. A ver, ya darte la oportunidad ya es importante. Para mí, seguir vinculado en el deporte –y en competición- es importante que hayan apostado por mí. Una vez que yo empiece, me planifique, ya vaya viendo cómo voy progresando, pues, que estén contentos en la directiva, el cuerpo técnico, luego los sponsors que tiene, que se haga un buen año y a ver si el equipo –o se queda lo mismo que está o incluso que aumenten las cosas-.

Tú te retiras en 2007. ¿Qué sucedió con el fichaje frustrado del Andalucía Cajasur? ¿Por qué no pudiste vestir su maillot? En el deporte, lo mismo que te cuesta llegar a un nivel como el que tuve también tienes un momento malo –porque se pasa mal en algunos momentos- y un equipo que sale de gente andaluza, pues, al final no se llega a un acuerdo por tema económico es triste. Cualquier persona –sea deportista, empresario o trabajador-, además cuando consigues cosas grandes, tienen que mirar eso como tienen que mirarlo. Fue económicamente. Las cosas que he ganado están ahí y no soy el más grande ni nada, pero ahí están los resultados. Eso valía un precio y que no te cojan por cosas de ellos, no lo vi bien. Lo que hice automáticamente es que no di más vueltas. Estaba jodidillo, pero cuando estás jodido es cuando hay que apoyar a la gente. Yo en la Vuelta a España me meto de los diez primeros, entonces eso vale un precio y es lo que yo hablaba. Claro, que podía haber fichado por otro equipo y haber estado seis u ocho años y sacar mejor partido. En ese momento, fíjate, en el nivel en el que yo estaba, en un nivel muy alto.

Por entonces, tenías 28 años, eras todavía muy joven. ¿Por qué decidiste retirarte? ¿Perdiste la ilusión? A veces la ilusión se pierde en factores así. Si tú eres un andaluz, que ganas, he hecho cosas importantes y no me han valorado. En equipos grandes que he estado no me han valorado el precio que yo valía. Eso te frustra, a una persona que está luchando, día a día, entrenando, llegando a límites buenos y esforzándote con gente que son, imagínate con los que he estado yo en la época aquella. Entonces, a veces no me han valorado, pues no sé, por ser andaluz, por cosas que ocurren. Lo mismo ocurrió aquí a peor cuando tendría que haber sido mejor o dejarlo a la mitad. “Podía haber sido el sucesor antes de Contador“ Entonces, yo decidí que, entre que estaba ya un poco decepcionado por el tema cuando estuve en el Quick-Step, allí me lo gané bastante bien, con mis resultados. Yo le pedí a Patrick Lefevere, que era lo que tenía que haber respondido y yo podía haber sido el sucesor antes de Contador y haberlo demostrado con un equipazo. Yo podía haber vuelto con Unzué y haber hecho resultados muy buenos y aquí en Andalucía como estamos hablando, pero las cosas hay que verlas. Por ejemplo: mi manager mismo. Me sorprendió, a mí no me respondió como me tenía que responder porque si un ciclista tiene mal momento es cuando hay que apoyar a una persona que necesita más, tanto sea directores, cuerpo técnico o incluso el manager porque es al que estás pagando y él es el que come de ti. Gana más o menos. Lo mismo le pasa al ciclista. El corredor es el que se deja ahí los cuernos en la bicicleta y el que lucha, que hace que las publicidades de los sponsors vayan para adelante. Yo de mi carrera estoy orgulloso, pero ya te estoy comentando, son factores que hay ciclistas que le han jodido bastante más que a mí.

¿El manager te dejó de lado? Claro, si yo estoy pasando un mal momento es cuando tiene que decidir tú aquí y tú en vez de estar de aquí, tienes que estar… pero ya ves tú… Sea ciclismo o en cualquier deporte, cualquier deportista llega a tener un bajón, entonces esos bajones, la gente que está a tu lado es cuando te tienen que ayudar más todavía. Cuando tienen que luchar más y solucionar. ¿Por qué no me fui con ellos? Por tema económico. Pues él tenía que haber luchado y, si yo estoy pasándolo mal, él tiene que solucionarlo rápido y no esperar ¿a qué? Porque soluciones hay: ya ves tú si había equipos… Si está habiendo un problema gordo y me voy a quedar sin nada, él es el que tiene que mover la historia de buscarme la salida. Era muy poquísimo dinero y yo para ese dinero me podía haber tirado años después… Pero si él ve esos problemas, él tenía que haber cogido e ir a otro sitio y hubiera salido rápido. Que no es como el Agritubel, pero que sea la mitad. “Yo no era un gregario, era un líder de un equipo“ Lo que no sea es tirarte por los suelos, como se puede decir a una persona deportivamente. Si está viendo que estoy teniendo problemas, sea personales o lo que sea, tiene que conversar conmigo. Yo no era un gregario, era un líder de un equipo. Es como si ahora está Quintana en el Arkea-Samsic, yo era lo mismo. El Arkea y el Agritubel era lo mismo, que estamos en tiempos diferentes, vale, pero más o menos lo mismo. Sabiendo como yo estaba, con una serie de problemas, entonces es cuando tiene que apoyarte entre todos y arroparlo.

Una vez que apartas la bicicleta, tu vida empieza a truncarse. ¿Se puede decir que las deudas comenzaron a asfixiarte y perder la vivienda? No, no, a mí no me ha afectado nada económicamente ni he tenido por qué vender la vivienda. Yo es que me separé, me divorcié y yo la he vendido. Ella a vivir por un lado, con mi hija, que es menor y yo por otro y ya está, pero yo no he tenido problemas económicos nunca y no he vendido mi casa por problemas económicos. Yo dejé el deporte porque vi que no me estaban valorando desde Bélgica a Francia. Fiché bien y dije se acabó, se acabó.

¿Entonces en ese momento no tuviste ningún problema económico? No, no, no es correcto, lo que te he dicho es cierto. Hoy día quién no se divorcia es raro.

¿Tu empleo como conserje en el pabellón de deportes en el Ayuntamiento de Armilla ayudó a o no a normalizar tu vida? Sí, yo he trabajado ahí, he trabajado en la Feria de Muestras, en la construcción, yo he sido un trabajador. Lo que pasa que uno es deportista y luego en la vida normal y te encuentras obstáculos en la vida, como en el deporte. Hay que solucionarlos, como lo estoy solucionando ahora. Es mi mundo, yo desde que tenía 7 años he estado en la bicicleta y tendré 50 años, 80 y estaré en la bicicleta siempre. Yo hasta que me vaya estaré en la bicicleta montado porque he nacido para la bicicleta. Podrán cuestionar, podrán decir, cada uno opine, pero mi mundo es el ciclismo. Yo soy director deportivo, puedo llevar un equipo grande, pequeño, de todo, estoy en el camino, ahora empiezo un nuevo proyecto y me ha dado la oportunidad Manuel García, buen director, y tiene un equipo que puede progresar y a ver qué sacamos de ahí. Y yo a ver qué camino puedo yo abarcar por aquí.

Todos hemos tenido baches en la vida, pero tú has tenido coqueteos con las drogas, malas compañías... ¿Cómo fueron esos momentos? Yo te respeto lo que estás diciendo, pero yo no voy a entrar en esos temas porque ha pasado un tiempo que estoy fuera de eso. Lo tengo olvidado y son momentos de la vida que me ha ocurrido de estar tonteando y no quiero hablar más de ese tema. Ni me interesa a mí ni a nadie, es personal. El mismo deporte, hay profesionales que están peor que yo ahora mismo. Están enfermos y están corriendo y yo estoy ahora mismo con mis ideas, con mis ganas, mi ilusión y quiero ir para adelante. Como sé que yo vengo de vuelta de profesionales, de arriba, nadie me puede cuestionar nada.

No eres el único ciclista que entra en un bache emocional o mental y coqueteado con las drogas. ¿Qué mensaje darías al ciclista que toca fondo? ¿Qué le recomendarías? Una persona que ha estado en esos problemas, si le toca esos problemas, y cuando está bien, pues, no es agradable. Pues cuando se está viendo mal, lo que tiene que hacer es que la gente que le está ayudando, que le ayuden de verdad y que él mismo si tiene que parar, que lo diga, pero rápido, que pida ayuda, dentro del equipo o de su gente porque al final un ciclista es como montar una empresa. Tiene que tener eso muy bien en la cabeza porque al final eso va haciendo mella. Y yo con perdón de Dios he dicho de que hay ciclistas que están enfermos y es porque cogen ansiedades, momentos que pueden tener problemas fuertes y eso acarrea que cuando tú dejas el ciclismo, eso está ahí. Cuando estás en otra vida, en lo laboral, en otra cosa, tú ya tienes unos problemas muy serios. Yo he tenido algunos y eso es lo que yo hablaba del manager. Si se hace un equipo y tú has hecho cosas y si quieren hacer un patrocinio bueno y quieren ellos que tengan a un tío, como yo he demostrado, que me metía en la montaña fácil o sufriendo como todos, pero yo me metía de los diez primeros seguro en todas las etapas. Que algún día llegaba reventado, pues, como todos, en el deporte, un día estás mejor, un día estás peor. He podido alcanzar hasta incluso más de lo que he hecho. Pero ya de Bélgica, me estaban fallando porque es un equipazo muy grande, hay mucha gente que gana mucho dinero ahí y son buenos corredores y eso hay que pagarlo. Que te vas tú, a lo mejor tienes un problema, a lo mejor tenía que haber cambiado otras cosas de mi negocio, pero ya está. Pero después, o sigues, que no es fácil, una vez que tú dejas y quieres entrar como director o como cualquier cosa del mundo del deporte, no es fácil. Empiezas laboralmente en el pueblo, de aquí para allá, eres una persona que tiene mucho nombre, no es que se complica, pero tienes una cosas por detrás y con la vida en sí todos tenemos problemas.

¿Crees que tocaste fondo en tu vida? Yo toqué fondo en el ciclismo profesional y lo tuve que asumir. Me costó mucho tiempo recuperarme y no llegué a recuperarme. Cambié la vida y tenía que haber hecho una vida, como la estoy haciendo ahora, sana, deporte... Antes decía, venga, me voy de fiesta, que nos gusta a todos, pero cuando acarreas unos problemas, desde abajo, desde el profesionalismo, sea deporte, empresa o lo que sea, si tú te acarreas un problema, al final como no lo arregles rápido, y pidas ayuda y hagas las cosas bien, vas a tener un problema muy gordo en tu vida y vas a acarrear a mucha gente que van a tener problemas contigo. Ahora mismo, el equipo me ha dado una gran oportunidad y lo voy a aprovechar. Voy a intentar ayudar y voy a intentar ver qué camino puedo coger en el ciclismo porque mi vida va a ser estar vinculado en el ciclismo. Yo quiero. ¿Qué puedo llegar más lejos? Lo voy a intentar. He tenido unos años difíciles. El divorcio también. “Lo voy a intentar. He tenido unos años difíciles“

¿Qué tienes que decir sobre el incidente en 2020 en el que has estado investigado por formar parte presuntamente de una banda criminal desarticulada por la Guardia Civil tras haber cometido al menos dieciséis robos con fuerza entre 2019 y 2020? Estás hablando como si lo hubiera cometido...

He remarcado la palabra presuntamente. Me suena a mí fuerte e igual a ti diciéndolo también suena fuerte, pero eso es como si tú vas todos los días al bar, al final, todos te conocen. Pues lo mismo es si te juntas con gente, que tú no sabes por donde anda y no anda, la noche es muy bruja. Por andar en malos caminos, pues claro, al final te puedes estrellar, lo mismo pasa en todos los sectores. Lo que quiero decir es que he solucionado mi vida, la estoy solucionando, le he echado una fuerza increíble, gracias también a mis padres, a mi familia y a mucha gente que me está apoyando en estos momentos. He aprendido muchas lecciones en mi vida, muy importantes, muy duras. Mientras que uno está en este mundo, y más con esto que tenemos, la pila de gente que se ha ido de este mundo, entonces, tú has tocado cosas que no me gustaría entrar, pero hablo en el sentimiento de que todos tenemos fallos. Yo tengo, gracias a Dios, gente que me está ayudando y he estado en buenas manos porque he estado en un centro [de desintoxicación], y sigo estando, tengo mi psiquiatra, mi psicólogo, yo tengo que estar muy controlado. La familia es muy importante. Y ahora encaminado mi futuro para adelante. “Por andar por malos caminos te puedes estrellar“

¿No estás recuperado del todo? A ver, recuperado estoy, yo estoy limpio de todo.

Me refiero mentalmente. Mentalmente, estoy recuperado. Estoy bien. Desde que empecé a coger la bicicleta, a entrenar y a cuidarme, yo hago una vida como un profesional porque lo tengo ya asumido de antes, lo tengo hecho de antes. La cabeza es un reloj, en cuanto empiezas, el cuerpo se va habituando a lo que tú antes hacías. Estoy ahora mismo en un nivel bastante bueno en estas fechas.

¿La bicicleta ha sido la culpable de que salgas del infierno en el que encontrabas? Pues, sinceramente, sí y no. Tú cuando estás con problemas, al final, tienes que hacer lo mejor para ti, intentarlo. ¿Qué se te pasa por la cabeza? El deporte es bueno, no es malo. Si sabes hacerlo, y estás asesorado bien, y has sido un profesional como yo he sido, es un diez, no es un uno o un cinco. Eso me ha hecho mucho, pero yo todavía tengo que seguir con gente que me ayude porque cualquier fallo, puedes tener problemas. Yo estuve cuatro meses en un centro [de desintoxicación], y sigo estando, hablando con ellos, que me vayan viendo, haciéndome pruebas, para que yo no vuelva a caer.

¿Crees que la vida te ha dado una segunda oportunidad? Sí, ya he tenido muchas veces que he querido, es que eso cuesta. Es como una persona que psicológicamente se me viene abajo, está bien, y de pronto, se viene abajo, por temas de trabajo, o lo que sea, son muchas cosas que te pueden pasar. Al final, el fuerte es uno, te puedes equivocar bastante tiempo, a lo mejor es porque ha tenido que pasar. Y es muy importante, antes de que pasen las cosas, tienes que pedir ayuda y ser inteligente de que eso al final sea psicológicamente o por temas de drogas, pues, tiene que solucionarlo de la mejor manera, con gente que te ayude.

Ganaste una etapa en el Tour de Francia 2004 y 2006, otra en la Vuelta a España 2001 en Lagos de Covadonga y otra en la Dauphiné Liberé en 2006. ¿Cómo recuerdas esos años? ¿Crees que fueron los mejores años de tu carrera profesional? Ganar una etapa en el Tour poca gente la ha ganado. Son 21 etapas y la ganan 21 corredores. La Vuelta también he ganado. Se pueden hacer muchas cosas bonitas en el deporte y se pueden conseguir muchas cosas. Me he quedado, a lo mejor, en ganar una vuelta grande. ¿Por qué no? He ganado una etapa, en alto, etapas importantes y en vueltas tengo un palmarés que en España pocos lo tienen y pocos lo van a conseguir, el que no sea como el de Valverde, Contador, Induráin o el de Perico. He hecho muchor, para mí personalmente, que al final es lo que vale, conseguir las cosas para ti. A mí me gusta este mundo, monté en una bicicleta y me gustaba y he demostrado ser un fuera serie que pocos lo consiguen.

¿Dónde nació tu pasión por la bicicleta? Me gustaba andar en bici y había una escuela que se llama Ángel Camarero, que ahora es el presidente de la Federación de Ciclismo de Granada y muchos años vinculado en la Federación Andaluza. Luego he estado con personas que me han ayudado mucho y me dieron la oportunidad como Cerrón y Minguez, que han sido muy importantes, luego Echavarri, Lefevere, etc. Me he quedado con el gusanillo ese de poder ganar una vuelta, que la he podido ganar, pero circunstancias del deporte, que no he podido, a lo mejor, conseguirlo. Pero igual ahora consigo algo mejor.

Debutaste el pasado domingo en el Gran Premio San José de Astillero con una vigésimo cuarta posición. ¿Cómo fueron tus sentimientos en tu primera carrera? La verdad que eran buenos, pero para mí, una etapa con lluvia, frío... a un andaluz, hace mucho calor y tenemos siempre buen tiempo.. Y yo llegué allí, casi de noche, después de doce horas, lo tuve que asumir. Cuando vi que estaba lloviendo, te levantas... Yo estaba como un niño pequeño, como un Sub-23, disfrutando con ellos y, de nuevo, el desayuno, la comida, la bici, todo lo que es el ciclismo. En carrera, sales con el frío, engarrotado, te ponen a 50km/h, calenté rápido en pocos kilómetros y ya luego lo que es la competición.

¿Qué aspiración tienes en el Brócoli Mecánico Sakata, a parte de ayudar a los jóvenes? ¿Vas a intentar buscar la victoria o quieres ir paso a paso? Yo soy ganador. En cuanto llegue mi terreno, sin duda. Yo el otro día, en un circuito, con frío, no sudaba nada, el primer día de contacto, no tienes ritmo, eso hay que trabajarlo. Cuando llegue el terreno, veré dónde estoy. Ya que estoy aquí, claro que voy a aprovecharlo. Lo importante es que los corredores Sub-23 estén progresando, ellos se están jugando más que yo a lo mejor. Yo tengo 42 años y veo a mi amigo, Paco Mancebo, he estado hace poco viéndolo antes de irse fuera. Yo salgo con muchos de por aquí.

¿Cuál es la próxima carrera en tu calendario? Estaré el 4 de abril en el Criterium de Murcia y luego la Vuelta Ciclista Internacional al Valle del Guadalentín. Mi objetivo es hacer un par de vueltas.

¿Cómo estás planificando tus entrenamientos? Yo tengo entrenamientos de antes y ahora mismo estoy sin pulsómetro. Estoy entrenando por sensaciones. A ver una persona que no ha parado de correr, está bien que le pongan entrenamientos... ¿Para qué quiero yo machacándome la cabeza fuerte con entrenamientos y luego la competición? Al final, lo que hay que ver es un desastre, yo creo. A lo mejor no, a lo mejor le saco algo mejor, pero muchos me dicen, ¿no llevas ni cuentakilómetros? Pues no llevo, no me falta mirar la velocidad porque yo subo un puerto y sé la velocidad que voy a hacer.