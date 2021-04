El Tour de Flandes estrenó con rigor las nuevas normas de la UCI. Los jueces de carrera expulsaron al belga Vergaerde (Alpecin-Fenix) y al kazajo Fedorov (Astana-Premier) por enzarzarse en plena carrera, con empujones y maniobras irregulares.

“#RVVmen Fedorov and Vergaerde have to stop racing. And this is the reason for their disqualification. #RVV21 pic.twitter.com/LOlr5KWZ4S“